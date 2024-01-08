الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار

تشهد البلاد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية صباح اليوم الاثنين الموافق 8 يناير، حيث يسود طقس دافىء نهارًا، ولكن يكون شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تسود شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لذا على سائقي السيارات القيادة بحرص وتجنب السرعات العالية حفاظًا على سلامتهم.

طقس متقلب يومي الأربعاء والخميس

فيما كشفت هيئة الأرصاد عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، موعد انخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار الفترة المقبلة، متوقعة انخفاض في درجة الحرارة على أغلب الأنحاء يوم الأربعاء المقبل الموافق 10 يناير، بقيم تتراوح من (٤:٣) درجة مئوية ، كما تشهد البلاد نشاط واضح للرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الأحساس ببرودة الطقس.

وعن هطول الأمطار أوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن يشهد يومي الأربعاء ١٠ يناير والخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ ، هطول أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة .

درجة الحرارة اليوم ببعض المدن والمحافظات المختلفة.. الاثنين 8-1-2024

درجة الحرارة في القاهرة الصغرى 11 والعظمى 22

درجة الحرارة في الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 21

درجة الحرارة في 6 أكتوبر الصغرى 10 والعظمى 23

درجة الحرارة في العاصمة الإدارية الصغرى 10 والعظمى 22

درجة الحرارة في بنها الصغرى 11 والعظمى 22

درجة الحرارة في دمنهور الصغرى 12 والعظمى 21

درجة الحرارة في وادى النطرون الصغرى 11 والعظمى 22

درجة الحرارة في كفر الشيخ الصغرى 12 والعظمى 21

درجة الحرارة في المنصورة الصغرى 12 والعظمى 22

درجة الحرارة في الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 23

درجة الحرارة في شبين الكوم والصغرى 14 والعظمى 22

درجة الحرارة في طنطا الصغرى 14 والعظمى 22

درجة الحرارة في دمياط الصغرى 12 والعظمى 22

درجة الحرارة في بورسعيد الصغرى 11 والعظمى 22

درجة الحرارة في الاسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 23

درجة الحرارة في السويس الصغرى 10 والعظمى 22

درجة الحرارة في العريش الصغرى 09 والعظمى 22

درجة الحرارة في رفح الصغرى 08 والعظمى 22

درجة الحرارة في رأس سدر الصغرى 10 والعظمى 23

درجة الحرارة في نخل الصغرى 05 العظمى 25

درجة الحرارة في سانت كاترين الصغرى 04 والعظمى 21

درجة الحرارة في الطور الصغرى 12 والعظمى 25

درجة الحرارة في طابا الصغرى 12 والعظمى 25

درجة الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 27

درجة الحرارة في العلمين الصغرى 11 والعظمى 21

درجة الحرارة في مطروح الصغرى 11 والعظمى 19

درجة الحرارة في السلوم الصغرى 10 والعظمى 19

درجة الحرارة في سيوة الصغرى 07 والعظمى 18

درجة الحرارة في الغردقة الصغرى 14 والعظمى 28

درجة الحرارة في مرسى علم الصغرى 16 والعظمى 27

درجة الحرارة في الفيوم الصغرى 11 والعظمى 22

درجة الحرارة في بنى سويف الصغرى 09 والعظمى 23

درجة الحرارة في المنيا الصغرى 08 والعظمى 22

درجة الحرارة في أسيوط الصغرى 07 والعظمى 23

درجة الحرارة في سوهاج الصغرى 08 والعظمى 23

درجة الحرارة في قنا الصغرى 10 والعظمى 25

درجة الحرارة في الأقصر الصغرى 10 والعظمى 26

درجة الحرارة في أسوان الصغرى 11 والعظمى 27

درجة الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 07 والعظمى 24

درجة الحرارة في أبوسمبل الصغرى 12 والعظمى 26

درجة الحرارة في شلاتين الصغرى 19 والعظمى 27

درجة الحرارة في حلايب الصغرى 19 والعظمى 26

درجة الحرارة في أبو رماد الصغرى 18 والعظمى 27

درجة الحرارة في رأس حدربة الصغرى 19 والعظمى 26