خالد يوسف يكشف عن سبب قبولة إخراج لفيلم الإسكندراني (فيديو)

كشف المخرج خالد يوسف، عن سبب قبولة تجربة الإخراج لفيلم الإسكندراني المأخوذة عن رواية الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة

وأضاف خالد يوسف، خلال حواره ببرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على فضائية ON، مساء اليوم الأحد ، أن هناك عاملين دفعاه لعدم التردد في خوض التجربة، وهما أن الرواية للكاتب أسامة أنور عكاشة، وأن القصة تتعلق بمدينة الاسكندرية.

وتابع خالد يوسف: " مجموع القوى الناعمة لمصر التي خرجت من الاسكندرية تعادل نصف القوى الناعمة لمصر على مدار 100 عام، من شعراء وكتاب وفن ونحت وفن تشكيلي، وكلنا في طفولاتنا وصبانا تعلقنا بها يمكن الاجيال الجديدة راحت الساحل لكن الاسكندرية تبقى إسكندرية.

أنا إسكندراني الهوى

وأردف خالد يوسف: " أنا شخص أسامة أنور عكاشة الهوى، أيضا أنا إسكندراني الهوى، ولذك تلاقيا الهويان هواه فوافقت على قبول بالتجربة.

واحتفل المخرج خالد يوسف والفنانة الكبيرة نبيلة عبيد والفنان عصام السقا والفنانة فردوس عبد الحميد، والمخرج محمد فاضل والفنان أحمد فريد، والفنانة إنجي أباظة، والإعلامية نسرين أسامة أنور عكاشة، والفنان مجدي فكري، ومصمم الأزياء هاني البحيري، بالعرض الخاص لفيلم الإسكندراني للنجم أحمد العوضي ، وذلك في إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر .

تعاون أحمد العوضي مع خالد يوسف لأول مرة

ويتعاون أحمد العوضي مع خالد يوسف لأول مرة خاصة بعدما نجح العوضى خلال المواسم الأخيرة من دراما رمضان بمسلسلات مثل "الاختيار" عبر شخصية هشام عشماوى، ثم مسلسل ضرب نار وقبله مسلسل اللى ما لوش كبير بشخصيات مثل الجابر والخديوي.

تفاصيل مسلسل “ضرب نار”

وكان شارك الفنان أحمد العوضي مؤخرًا فى مسلسل “ضرب نار” الذي يسلط المسلسل الضوء على كفاح الفتاة المصرية ابنة البلد، وتجسد "ياسمين" خلال الأحداث دور فتاة مكافحة من شبرا تواجه العديد من المشاكل في حياتها حتى تقابل شابا من أصول صعيدية يجسده أحمد العوضي.

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي، بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، سهير المرشدي، دنيا المصري، هدى الإتربي، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرين.

وكانت آخر الأعمال التي جمعت الثنائي ياسمين والعوضى، مسلسل "اللي ملوش كبير" فى دراما رمضان قبل الماضي، وشارك فى بطولته خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، دينا فؤاد، عايدة رياض، فتوح أحمد، محمود حافظ، بدرية طلبة، أحمد سعيد عبد الغني، هدى الإتربي، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعي، محمود عمرو ياسين، محمد عبد العظيم، كريم الحسيني، جمال يوسف، بسنت النبراوي، ميريت عمر الحريري، ماجدة منير، وكوكبة من النجوم، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.