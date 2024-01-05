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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

خالد يوسف وأبطال الإسكندراني يفتتحون الفيلم اليوم بسينمات الإسكندرية

بوابة الوفد الإلكترونية

يحتفل الفنان أحمد العوضي، بعرض فيلم الإسكندراني، الذي يلعب بطولته، اليوم في محافظة الإسكندرية، بعد طرحه بالأمس في دور العرض المصرية.

وقرر أحمد العوضي وصناع الفيلم والمخرج خالد يوسف، الاحتفال بعرض فيلم الإسكندراني في سينما إحدى المولات الشهيرة في الاسكندرية، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً، أما في تمام الساعة التاسعة مساءً يحتفل صناع العمل في سينما اخرى.

يذكر أن فيلم الإسكندراني حقق إيرادات مرتفعة في أولى أيام عرضه بالأمس وحصد 1.3 مليون جنيه، كما حرص أحمد العوضي على الاحتفال بفيلمه مع الصناع بالأمس في سينما أحد المولات السهيرة بمدينة نصر.

قصة فيلم الإسكندراني

وفيلم الإسكندراني مأذخوذ عن رواية للكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة ومعالجة للمخرج خالد يوسف، ويتناول شخصية بكر الإسكندراني التي يجسدها العوضي، وهو ابن بيومي فؤاد وتجسد الفنانة زينة دور حبيبته خلال الأحداث.

أبطال فيلم الإسكندراني

فيلم الإسكندراني بطولة الفنان أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، صلاح عبد الله، إنتصار، عصام السقا، وهو من إخراج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

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