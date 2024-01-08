استمرار حملات الازالة للتصدي لمخالفات البناء لمركز ومدينه بنها





قام /احمد سليمان رئيس الوحدة المحلية ببتمده بعمل حملة للمرور لمنع التعديات بقرى الوحدة المحلية ببتمده

تلاحظ قيام بعض المواطنين بالتعدى بالبناء على الأرض الزراعية مستغلين الإجازة الرسمية وعلى الفور تم استدعاء مسئولى الجمعية الزراعية ببتمده ومسئولى الجمعية الزراعية بجزيرة بلى لتنفيذ الازاله بحضور الأمين /محمد مجاهد نقطة شرطه بتمده و الأجهزة المعنية بالوحدة المحلية ببتمده و مسئولى الجمعية الزراعية ببتمده مسئولى الجمعية الزراعية بجزيرة بلى

تم تنفيذ الإزالة لحالة تعدى لعدد ٢ حالةعلى الأرض الزراعية بالبناء بالطوب الابيض بقرية بتمده على مساحة ٣٠٠ متر

وتبين قيام أحد المواطنين بالتعدى على الأرض الزراعية بعمل قواعد خرسانية على مساحة ١٥٠ متر بقرية جزيرة بلى وتم فك الشده الخشبيه وإزالتها فوراً

وأثناء المرور تلاحظ شروع أحد المواطنين في تطوير المخالفه وتم منعه والتحفظ على معدات المستخدمه

وفور ورود شكوى بوجود اعمال صب قواعد خرسانية داخل الحيز العمراني بقرية كفر عطالله وبالنزول على الطبيعة تبين وجود ترخيص صادر من الاداره الهندسيه بمدينه بنها وتم مراجعة الترخيص والاعمال المنفذة بالموقع والتنبيه على صاحب الترخيص والمقاول الالتزام بالرسم الهندسى وشروط الترخيص

وتم تحرير محضر تنفيذ الإزالة واتخاذ الاجراءات القانونيه ضد المخالفين