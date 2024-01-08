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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رضا عبد العال: ياسر إبراهيم أفضل من حجازي لمنتخب مصر

رضا عبد العال
رضا عبد العال

أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق أن أحمد حجازي مدافع منتخب مصر غير جاهز فنياً للمشاركة بشكل قوي خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

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وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" أداء أحمد حجازي في مباراة تنزانيا الودية لم يكن مقنع بالشكل الكافي واللاعب يحتاج للمشاركة بشكل مكثف لاستعادة مستواه الفني مع منتخب مصر".


وأضاف:"من وجهة نظري أن ياسر ابراهيم مدافع فريق الأهلي أفضل من أحمد حجازي للتواجد بتشكيل المنتخب في بطولة كأس الأمم الأفريقية ".

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