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الإثنين 08 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عبد المنصف: أتمنى إستمرار محمد صبحي مع الزمالك

محمد صبحي حارس الزمالك
محمد صبحي حارس الزمالك

علق محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى نادي الزمالك علي أداء محمد صبحي مع منتخب مصر في مباراة تنزانيا الودية.

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محمد عبد المنصف يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

وقال عبد المنصف في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد " محمد صبحي يفتقد حساسية اللعب، وبالفعل يحتاج عدد مباريات من أجل اكتساب خبرات".

وأشار إلي أن محمد صبحي حارس  مرمي كبير رغم صغر سنه وأساعده لبناء شخصيته في أرض الملعب.

وتابع :" أتمنى إستمرار محمد صبحي في الزمالك وأن يتم التجديد له من قبل مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب حتي نستفيد منه بشكل اكبر ومعه زميله محمد عواد".

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