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الإثنين 08 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد عبد المنصف يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

محمد عبد المنصف
محمد عبد المنصف

تحدث محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حقيقة رحيله عن منصبه خلال الفترة المقبلة.

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وقال عبد المنصف في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "مستمر في عملي مع الزمالك، الزمالك بيتي وأنا مُكلف بالتواجد في هذا المنصب".
وتابع "سعيد بالتواجد في النادي يوميا والعمل مع هذه المجموعة من اللاعبين، من الوارد يكون نتيجة ما نقوم به من عمل بطيء قليلًا لأن ذلك يحتاج لوقت وجهد ولكن تأثير العمل واضح جدًا مع الفريق".
واضاف "عندما اتيحت لي فرصة وضع نظام خاص بي للعمل داخل الفريق ظهرت النتائج، أوسوريو كان يدرب الفريق على الملعب بالكامل، ولكن مع معتمد جمال حصلت على مساحتي الخاصة خلال المران من أجل العمل مع حراس المرمى".
وأختتم عبد المنصف تصريحاته " تاريخي بالكامل حدث في نادي الزمالك ولا يمكن القفز من المركب او التخلي عن المسئولية".
 

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