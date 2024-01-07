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الإثنين 08 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الشباب يزاحم الزمالك من أجل التعاقد مع سييرا

خوسيه لويس سييرا
خوسيه لويس سييرا

تلقى المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا عرضاً مغرياً من نادي الشباب السعودي لتولي مهمة المدير الفني للفريق الأول حتى نهاية الموسم الجاري.

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أول تعليق من سييرا حول مفاوضاته لتدريب الزمالك

ويعد خوسيه لويس سييرا أحد المرشحين البارزين لتدريب فريق الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وكشفت صحيفة “الرياضية” السعودية أن غدارة نادي الشباب قدمت عرضاً تصل قيمته إلى 700 ألف دولار لسييرا من أجل إقناعه بالموافقة على تدريب الفريق حتى نهاية الموسم.

وأضافة أن المدرب التشيلي يمتلك عرضاً آخر بـ 400 ألف دولار من نادي أبها لتولي منصب المدير الفني للفريق.

ويمتلك خوسيه سييرا خبرة طويلة في الدوري السعودي حيث سبق له قيادة فرق إتحاد جدة والوحدة والطائي.

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