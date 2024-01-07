متحدث الحكومة يكشف عن صدمة بشأن تخفيف الأحمال (فيديو)

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، موقف الحكومة من تخفيف الأحمال خلال الفترة المقبلة.

الحكومة مستمرة في تخفيف الأحمال

وأضاف متحدث الحكومة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، على فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم الأحد، أن الحكومة مستمرة في تخفيف الأحمال؛ بسبب استمرار مجموعة من العوامل تمثل ضغطًا على شبكة الكهرباء.

وأوضح متحدث الحكومة أن العوامل تشمل زيادة الاستهلاك، وارتفاع التكلفة نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، مشيرا إلى أن عددًا كبيرًا من محطات شبكة الكهرباء تعتمد على الغاز المستورد من الخارج، وهناك حاجة لترشيد الإنفاق خلال الفترة الحالية.

وتابع: «الأمر يدفعنا للاستمرار في تخفيف الأحمال، والدولة تبذل كل جهودها لمعالجة الأمر، فالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وجه بتخفيف الأحمال في ساعات النهار؛ استجابة للطلبات الواردة من نواب البرلمان والمواطنين».

وأكد متحدث الحكومة حرص الحكومة على تقليل آثار تخفيف الأحمال قدر المستطاع، مختتمًا: «هناك عوامل تدفع لاستمرار تخفيف الأحمال، ونأمل انتهاء تلك الأسباب ومعالجة الأمر في أقرب فرصة ممكنة».

وأكد المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الكهرباء والطاقة تحظى بأولوية لدى رئيس الوزراء، وأن الدكتور مصطفى مدبولى يتابع أوضاع تخفيف الأحمال والأمور المتعلقة بالكهرباء والطاقة بشكل مستمر.

مواعيد تخفيف الأحمال وردت بعض الطلبات من نواب البرلمان بشأن تغيير مواعيد تخفيف الأحمال بسبب فترة الامتحانات نصف العام، وبناء على تلك الطلبات وجه رئيس الوزراء بالعمل على إعادة النظر في خطة تخفيف الأحمال، وبدلا من أن تكون على مدار اليوم يتم تخفيف الأحمال خلال ساعات النهار فقط بدءا من غد.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن فترة تخفيف الأحمال ستظل خلال ساعتين الفترة المقبلة، وأن الدولة تعمل بكل طاقاتها من خلال الجهات المعنية المختلفة من أجل وقف تخفيف أحمال الكهرباء، ويأمل أن تكون هناك إمكانية لوقف تخفيف الأحمال خلال الفترة المقبلة، ولكن تخفيف الأحمال سيستمر للفترة الراهنة وسيكون نهارا لبعض الوقت.

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن الفترة المقبلة قد تشهد مزيدا من الإجراءات، وسيتم الإعلان عن فترة تخفيف الأحمال في حينه.