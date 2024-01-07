عادل إمام في ورطة بسبب 6 ملايين جنيه.. ومحاميه يفجر دليل براءته (القصة كاملة)

شغل الزعيم عادل إمام حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أزمته الأخيرة مع الضرائب حيث طالبته بدفع القيمة المضافة عن مسلسلاته الثلاثة الأخيرة "عفاريت عدلي علام" و"عوالم خفية" و"فلانتينو"، الأمر الذي أثار تساؤلات جمهوره حول تفاصيل الأمر.

تفاصيل أزمة عادل إمام مع الضرائب

سرعان ما خرج خالد الأشوح محامي النجم عادل إمام عن صمته، ليوضح موقف الزعيم ورد فعله الأول بعد علمه بأزمة الضرائب ومطالبها، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" الذي يعرض عبر قناة "القاهرة والناس" الفضائية.

عادل امام

وقال محامي عادل إمام: "الموضوع يتعلق بالقيمة المضافة اللي تم استحداثها مؤخرًا، ومكنتش موجودة قبل كده والضرائب بتطالبنا بالقيمة دي عن مسلسلات "عفاريت عدلي علام" و"عوالم خفية" و"فلانتينو".

وأشار الأشوح إلى إن خلاف الزعيم مع الضرائب سببه إنهم يطالبونه بدفع ضرائب عن أعمال تم تصويرها في المنطقة الحرة بمدينة الإنتاج الإعلامي والتي لم تخضع للقيمة المضافة، مؤكدًا أن هناك بروتوكول بين مصلحة الضرائب ونقابة المهن التمثيلية ينص على إن الاعمال التي يتم تصويرها في مدينة الإنتاج الإعلامي لا تخضع للقيمة المضافة.

عادل امام

وأضاف محامي عادل إمام: "دفعنا الضرائب اللي علينا وتقدمنا للجنة الطعن ولجأنا لمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، والمحكمة أحالت الطعن للدائرة 28 وسيتم النظر فيه خلال الشهر دا"، لافتًا أن النجم عادل إمام لم يكن له أي أزمة مع مصلحة الضرائب سابقًا.

إطلاق اسم الزعيم عادل إمام على أحد كباري صلاح سالم

على صعيد آخر، تم إطلاق اسم الزعيم عادل إمام على أحد كباري صلاح سالم، وذلك ضمن حملة إطلاق أسماء عدد من شهداء الوطن ورموزه البارزة، على بعض مدارس العاصمة والمشروعات التي تنفذها الدولة، تقديرًا لما قدموه فى سبيل الوطن.

عادل امام

وجاءت موافقة المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة، برئاسة اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على إطلاق اسم الزعيم عادل إمام على الكوبري الواقع بتقاطع صلاح سالم مع طريق السكة البيضاء جنوب دار المركبات، وذلك على الرغم من أن لجنة التسميات بمحافظة القاهرة انتهجت طوال السنوات الماضية شروطا لتغيير أسماء الشوارع.

أسرة الزعيم عادل إمام تكشف ل"الوفد" رد فعله على إطلاق اسمه على أحد كباري صلاح سالم

وفي هذا الصدد، أعرب المنتج عصام إمام شقيق عادل إمام، عن سعادته البالغة بإطلاق اسم الزعيم على أحد كباري صلاح سالم، وذلك خلال تصريح خاص لبوابة "الوفد" الإلكترونية.

عادل امام وشقيقه عصام

وكشف إمام عن رد فعل الزعيم حينما علم بالأمر، مشيرًا إلى أنه تفاجأ عند سماع الخبر، وشعر بسعادة لا توصف، حيث اعتبر هذا القرار بمثابة تقدير عظيم وتكريم مُشرف من الدولة والوطن، لاسمه ومسيرته الفنية التي تربع من خلالها في قلوب الجمهور.

عصام إمام ل"الوفد": إطلاق اسم الزعيم على أحد كباري صلاح سالم أكبر تكريم لمسيرته الفنية

في الوقت نفسه، وصف عصام إمام إطلاق اسم الزعيم على أحد الكباري بحدث عظيم وتكريم يشهد للزعيم بحفاوة مسيرته الفنية، التي تستحق كل الاحترام والتقدير وتخليد اسمه إلى الأبد.

عادل امام

ووفقًا لتصريحات اللواء محسن صلاح رئيس لجنة التسميات السابق، فهناك بعض المعايير التى يجب أن تتوافر لإطلاق اسم شخص على مدرسة أو كوبرى أو شارع، أبرزها أن يكون وافته المنية ويكون واحدًا من الشخصيات الرائدة في تاريخ الوطن والمجتمع.

وبناءً عليه، جاء قرار المحافظة بإطلاق اسم الزعيم عادل امام على كوبرى بمحور صلاح سالم، بما يخالف الشروط التى انتهجتها اللجنة طوال فترة عملها، فلم يسبق فى تاريخ اللجنة اطلاق اسم شخصية على قيد الحياة على كوبرى أو شارع أو مدرسة.

عادل امام

آخر أعمال عادل إمام

على صعيد آخر، كانت آخر أعمال الزغيم عادل إمام مسلسل "فالنتينو" الذي خاض به موسم دراما رمضان لعام 2019، وشاركه البطولة نخبة من النجوم أبرزهم الراحلة دلال عبدالعزيز والراحل سمير صبري.

بالإضافة إلى داليا البحيري، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.