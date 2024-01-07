اختراع " رد الشيء لأصله " لا تعرفه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية

دون الالتزام بالمواصفات..

يبدو أن اختراع " رد الشيء لأصله " لم يصل بعد إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية ، فكافة الأعمال التي تقوم بها الشركة في نطاق محافظة الدقهلية سواء في إصلاح مواسير المياه أو الصرف الصحي لا يتم بعدها عودة الأمور كما كانت ، وتظل الحفر في الشوارع كما هي بدون سفلتة تلك الأماكن طبقا لما هو مقرر مما تسبب في انتشار الحفر والمطبات في عدد من الشوارع إلى أن يقوم المواطنون بإصلاح ما أفسدته الشركة أو تظل المشكلة قائمة بدون علاج .

عدة أيام

لا يكاد يمر يوم إلا ويحث كسر في مواسير مياه الشرب بشكل خاص سواء في مدينة المنصورة أو مدن وقرى الدقهلية ،وقد تستمر الأعمال عدة أيام ويتم حفر مواقع كسر مواسير المياه وبعد إصلاح الكسر ينتظر المواطنون أياما وأسابيع ولا تقوم الشركة بإعادة إصلاح الشوارع مرة أخرى كما كانت ، وحتى إذا قامت الشركة بمعالجة تلك الحفر يتم العلاج بدون الالتزام بالمواصفات حتى يعود الوضع لما كان عليه قبل أعمال الحفر .

أكبر الشوارع

يقول ياسين القاضي بأن شارع الجيش بمدينة المنصورة يعتبر من أكبر شوارع مدينة المنصورة ، فهو الشارع الذي يقع فيه مبنى محافظة الدقهلية ، ولا يمر فترة بسيطة إلا ويشهد كسر في ماسورة المياه الرئيسية ويستمر العمل لفترة طويلة ، وتقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بحفر الشارع ودائما تقوم بردم الشارع بطريقة مخالفة للمواصفات والمقاييس المتعارف عليها ، وكانت النتيجة تحول الشارع إلى مطبات وحفر على الرغم من المبالغ التي تنفقها الدولة على سفلتة الشوارع .

استغاثات السكان

ويضيف عاصم عبد الحق بأنه حدث كسر في ماسورة المياه بنهاية شارع مجمع المحاكم بالمنصورة منذ أسبوع تقريبا ، وقامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإصلاح الكسر ثم تركت الحفرة كما هي لعدة أيام وبعد أن استغاث سكان الشارع قامت الشركة بردم الحفر بدون وضع طبقة " سن" منعا لانهيار الشارع فمن المسئول عن ذلك ؟

ويشير إبراهيم لطفي بأن أية أعمال تقوم بها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية لا يتم الالتزام برد الشيء لأصله ، وهذا موقف غريب ويعد اهدارا واضحا للمال العام ، فحينما يتم رصف شارع أو طريق تتكلف الدولة عليه مبالغ كبيرة ثم لا يعود لأصله مرة أخرى ؟؟

معالجة الشركة للحفر تتم بشكل عشوائي