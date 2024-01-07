إعدام 1378 كجم أغذية غير صالحة للأستهلاك الآدمي بدمياط

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق و المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية والحفاظ على صحة المواطنين

ونفذت مديرية الصحة، برئاسة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل الوزارة، حملات بمراكز ومدن المحافظة جاءت بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد تم خلالها المرور علي 150 منشأة غذائية.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 206 محضر بعد رصد مخالفات تتعلق بالعمل بدون ترخيص و جنح صحية ومخالفات تمثل خطر داهم على الصحة العامة بعدد 6 منشآت، حيث تم اتخاذ إجراءات الغلق الادارى حيالها علاوة على إعدام 1378 كجم أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي و إعدام 750 لتر مشروبات وزيت طعام لتغيير خواصه كما تم ضبط 870 كجم مخلل وجبن أبيض وشيكولاتة منتهية الصلاحية

وفى سياق متصل قامت تلك الحملات بسحب 18 عينة من الأغذية المتنوعة المعروضة بالأسواق لفحصها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.