الأحد 07 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

اختراق شاشات صالات الوصول والسفر بمطار بيروت وعرض رسالة تطالب بعدم الحرب

مطار رفيق الحريري
مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة اللبنانية بيروت

تعرضت شاشات عرض رحلات السفر والوصول بمطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة اللبنانية بيروت إلى عملية اختراق أدت لظهور رسالة على جميع الشاشات الداخلية بمختلف أنحاء المطار تطالب عدم جر لبنان إلى حرب مع إسرائيل.

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وعلى الفور، قامت سلطات المطار بإغلاق الشاشات وسط حالة قلق جديدة لدى رواد المطار، فيما قامت الأجهزة الأمنية بتتبع عملية القرصنة.

وبالتوازي، تلقى عدد كبير من المقيمين في بيروت وخصوصا بالقرب من المطار رسالة نصية بدون رقم تزعم تعطيل مطار بيروت وذلك على خلاف الحقيقة، كما دعت الرسالة المسافرين إلى التقيد بإرشادات الأجهزة الأمنية.

وبعد فترة وجيزة، عادت شاشات المطار للعمل بشكل طبيعي، علما بأن اختراق الشاشات لم يؤثر فى حركة الملاحة أو مواعيد الرحلات بالمطار.

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