الخارجية اللبنانية: سنقدم احتجاجين حول عدوان إسرائيل على بيروت

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بدء تحضير شكوى لإدانة الاعتداء الإسرائيلي الذي طال منطقة الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا وأضرار مادية كبيرة في الممتلكات.

وطلب وزير الخارجية والمغتربين اللبناني الدكتور عبدالله بوحبيب من مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك هادي هاشم والى القائم بأعمال سفارة لبنان في واشنطن وائل هاشم إجراء الاتصالات اللازمة وتقديم احتجاجين شديدي اللهجة حول العدوان الإسرائيلي الخطير وما وصفه بمحاولة استدراج لبنان والمنطقة إلى تصعيد شامل استكمالا لما وصفه بمسلسل الاعتداءات الإسرائيلية اليومية المتصاعدة على جنوب لبنان مما يزيد المآسي والويلات ويهدد السلم والأمن الإقليميين، مطالبا بإدانة العدوان الإسرائيلي..