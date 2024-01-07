شاهد|قصة آخر سمكرى بواجير جاز ببنها

في الصباح الباكر يخرج عم محمد مصطفى ابراهيم والذى يعد اخر من يمتهن مهنة "سمكرى بواجير الجاز ' ببنها إن لم يكن بالقليوبية

يقول ( محمد مصطفى) أنه يعد اخر من تبقي من السمكرية الذين يعملون في مهنة تصليح البواجير والكلوبات ويبلغ من العمر ٦٣ عاما قضى منها أكثر من ٥٦ عاما في تلك المهنة التى تعلمها من والده وهو في عمر ٧ سنوات

معقبا بقوله : أن تلك المهنة ساعدته في تعليم أبنائه و منهم ابنين حاصلين على ليسانس الحقوق وأنه فخور بتلك المهنة التراثية

وأشار إلى أن المهنة تعتمد على قطع غيار البواجير التى انقرضت كالعدد والطرابيش والكباسات وابرة الباجور والتى قلت هى الأخرى في الأسواق وعدم توافر الجاز الابيض أسهم هو الآخر في انقراض المهنة وايضا دخول الغاز وقف حال المهنة وفقا لتعبيره

وعقب محمد مصطفى بقوله إنه يتمنى أن يرى أبنائه في احسن حال يعد رحلة شقاء من أجل تربيتهم وتعليمهم وان يؤدى مناسك الحج أو العمرة .