استمرار حبس المتهم بالتخلص من عامل في البساتين

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، قرارًا بتجديد حبس المتهم بإنهاء حياة عامل طعنا بسلاح أبيض في البساتين، 45 يوما على ذمة التحقيقات.

وكلفت النيابة العامة، الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجنى عليه لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، تفاصيل العثور على جثمان عامل عشريني مصابا بجرح نافذ في الصدر، موضحة نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وأحد البائعين بمحل بقالة ويدعى «شريف. ع» 27 سنة، وذلك على إثر خلافات على سعر علبة سجائر، تطورت إلى مشاجرة بينهما.

وقالت تحقيقات النيابة العامة إن المتهم تعدى على المجني عليه «م.ف» 28 سنة عامل، بالطعن بواسطة سلاح أبيض- مطواه قرن غزال- محدثا إصابته في منطقة الصدر التي أودت بحياته، وتركه وفر هاربا ثم تم القبض عليه.

ضبط 1577 مخالفة للتحدث عبر الموبايل أثناء القيادة



تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (1577) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة 4 مُتهمين بالحبس مع الشغل سنتين، وحبس مُتهمتين بالحبس سنة واحدة مع الشغل، وذلك لإدانتهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف في منطقة البساتين في القاهرة.

وشمل الحكم تغريم المُدانين بمبلغ 1000 جنيه لكل منهم، مع وضعم كل منهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لفترة عقوبته عقب انتهائها، مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية.

وقضت المحكمة أيضاً ببراءة المتهم محمد.ع مما أسند إليه، ومُصادرة السلاح الناري والذخيرة والسلاح الأبيض المضبوطين.

وشملت قائمة المحكوم عليهم بالحبس سنتين مع الشغل كل من عماد.ح وعلاء.ح ووحيد.ح وأيمن.ح، فيما كان الحبس سنة مع الشغل من نصيب ولاء.ع وزينب.ن.