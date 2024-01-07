رامي صبري| ليك غلاوة عندي آخر أغاني ألبوم النهايات أخلاق

طرح النجم رامي صبري أغنية “ليك غلاوة عندي” ليختتم بها ألبومه الجديد “النهايات أخلاق”، الذي بدأ في طرحه تدريجيًا يوم الخميس الماضي عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية ليك غلاوة عندي من ألبوم النهايات أخلاق

أغنية ليك غلاوة عندي من كلمات تامر حسني، ألحان رامي صبري، توزيع طارق توكل، وتقول كلماتها"

ليك غلاوة عنديِ مُستحيل أنساك عِشت نُص عُمرى ياحبيبى معاك ده إحنا بينا رحلة ذكريات وسنين بين سفر وفرحه وإشتياق وحنين ياه .. ياعمرى ياه كُل ده عيشناه وإحنا مُش حاسين اه .. بَحبك اه عشان أنتّ أخر الغالين نفسي أشوف صورنا لو تعدي سنين حتى لو كِبرنا بِرضه أحلى أتنين مهما كت ملامحى أو ملامحك غير اللى بينا حُب مُش بيجي كتير



تصدرت مجموعة من أغنيات الألبوم الجديد خلال الساعات القليلة الماضية، التريند على محرك البحث جوجل وموقع التدوينات القصيرة إكس ومنها أغنيات «بين الحيطان وجت سليمة وبحكي عليكي والنهايات أخلاق».

كما أطلق رامي صبري اليوم أيضا ريميكس لأغنية «أمانة يا قلبي» التي أطلقها أمس وهي من كلمات أحمد علي موسى وألحان رامي صبري وتوزيع مكس ماستر طارق توكل وجيتار أحمد حسين ووتريات تامر غنيم وقانون محمود عامر ومهندس صوت سادو.

كانت آخر ألبومات رامي صبري “معايا هتبدع” الذي ضم 8 أغنيات وسيتم طرحه تدريجيًا ابتداءً من 3 ديسمبر 2022 حتى 3 يناير 2023.

“معايا هتبدع، يمكن خير، لما بيوحشني، احنا في حتة تانية، حبينا، انت الأصل، بتفتكرني، فاكر نفسك هدية”، وحققت يمكن خير نجاحًا ساحقًا خلال العام الماضي وحققت أكثر من 93 مليون مشاهدة، من كلمات أحمد علي موسى، ألحان رامي صبري، وتقول كلماتها "

ولا وقته اننا نتحاسب ولا وقته إني ألوم ولا اعاتب إيه إيه هيفيد على اد ماقلبي وجعني وانا شايفك جاي تودعني و ماشي ماشي بعيد يمكن خير ومين يندم على اللي يبيع سنين ويهد أحلامه في يومين ويبيع اوام هنساك واعيش واهو حب راح وخلاص مفيش لهواك مكان ميهمنيش خلص الكلام ولا وقته اننا نتحاسب….. يمكن خير عشان كان لازم ابعد من زمان انا وانت ميسعناش مكان والبركة فيك موضوعنا مات مبقاش خلاص في معجزات وبلاش نقلب في اللي فات راح عليه…. ولا وقته اننا نتحاسب".



