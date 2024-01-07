الهلال الأحمر بالبحر الأحمر تكرم المتطوعين المشاركين فى الأنشطة المتميزة 2023

نظمت جمعية الهلال الأحمر بالبحر الأحمر، اليوم الأحد، احتفالية لتكريم المتطوعين بالجمعية، والمشاركين فى الانشطه المتميزة لعام ٢٠٢٣.

وأقيم الحفل بفرع الجمعية بالغردقة، بحضور حسناء ابراهيم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر و خالد احمد سيد رئيس مجلس إدارة جمعيه الهلال الاحمر المصرى بالبحر الأحمر، وأيمن بربرى نائب رئيس مجلس الإدارة و احمد عبدالباسط رئيس لجنه الإغاثة بالهلال الأحمر المصرى بالبحر الأحمر.

وعلى الجانب الآخر أطلقت المدارس التجريبية بالغردقة أمس السبت، مبادرة "ومن أحياها" لدعم أطفال غزة، وتهدف المبادرة لتجميع مساعدات غذائية لقطاع غزة بشكل عام ، ولاطفال غزة بشكل خاص .

ومن جانبه قال أحمد عبد الباسط رئيس لجنة الإغاثة بجمعية الهلال الأحمر بالبحر الأحمر، أنه تم استقبال مجموعة من مدارس الإدارة التعليمية بالغردقة من المدارس الرسمية ، بتقديم كميات من المساعدات الغذائية لإرسالها للمقر الرئيسى لإعادة إرسالها إلى قطاع غزة ضمن القوافل المساعدات التى يتم إرسالها إلى قطاع غزة .

وقال أحمد حسين مدير الإدارة التعليمية بالغردقة، هذه المبادرة نواه للعديد من المبادرات الأخرى لجميع مدارس الإدارة ، لافتاً لابد من مشاركة التلاميذ في تلك هذه المبادرات لترسيخ القيم والرحمة.

ومن جانبها قالت مها الصاوى مسؤل المدارس التجريبية بإدارة الغردقة التعليمية، وصاحبة فكرة المبادرة، جاءت الفكرة لمشاركة الطلاب والطالبات في المدارس مشاركة فعالة .

وأوضحت الصاوى، عندما بدأت في تنفيذ المبادرة ، كان هناك ترحيب كبير من جميع الجهات المعنية ، والكل كان سعيداً فى تلك المبادرة ولم تتأخر أى موفقات ، وتم تنفيذ المبادرة بتسليم المساعدات إلى فرع الهلال الأحمر بمدينة الغردقة .

حفل التكريم







