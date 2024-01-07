الصحفيين الفلسطينيين تشيد بمواقف الزملاء في مصر (فيديو)

أشاد رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين الفلسطينيين، محمد اللحام، بالوقفات الاحتجاجية التي يقوم بها الصحفيون المصريون أمام نقابة الصحفيين وفي كل البلدان العربية، مما يعطي الدافع للاستمرار في فضح الاحتلال أمام العالم، وكل الإرهاب الذي يقوم به دولة الاحتلال لن يكن مُجدي.

وقال “اللحام” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إن استهداف قوات الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين ليس اجتهادا من جنود الميدان لدى جيش الاحتلال ولكنه قرار من أعلى مستوى سياسي لاستهداف الصحفيين واستهداف الحقيقة، خصوصا أن الحقيقة أسهمت بإسقاط كل أكاذيب الاحتلال وزيفه ورواياته الكاذبة، وبفضل هؤلا الصحفيين ساندت الشعوب بالعالم الفلسطينيين.

وأشار إلى أنه بالرغم من القتل والاستهداف والدم والبارود إلا أن الصحفي الفلسطيني ما زال في الميدان ويؤدي واجبه المهني والوطني، وما زالوا ينحازون لوطنهم دون إكتراث لحياتهم.

وواصل اللحام أن الزميل وائل الدحدوح الذي فقد أسرته وابنه ومكتبه وخرج بعدها للعمل على الهواء مباشرة لمباشرة عمله، كاشفا أن ابنه صحفي معتقل منذ الخامس عشر من شهر أكتوبر الماضي في سجون الاحتلال ولا يفارق باله وخياله.