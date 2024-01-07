شباب الصحفيين تهنئ البابا تواضروس والإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد: إيد واحدة في وطن واحد

وجهت جبهة شباب الصحفيين التهنئة الممزوجة بالوطنية الخالصة والمخلصة للبلاد إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد.. مؤكدة الجبهة على أن مسلم ومسيحي إيد واحدة في وطن واحد بيننا أحلام وآمال واحدة.



قال هيثم طواله رئيس الجبهة في بيان صحفي: في مصر أم الدنيا لا فرق بين مسلم ومسيحي الكل يعمل تحت مظلة وطننا الغالي مصر وقد سجل التاريخ على مر العصور الدور الوطني للكنيسة المصرية في أحلك اللحظات التي مرت بها البلاد.



أضاف طواله: سنظل نسيجًا واحدًا لإيماننا الشديد المشترك بالرسائل الوطنية للدولة المصرية النابع من إرادة حديدية في الحفاظ على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه.



وأشار رئيس الجبهة إلى أن في مصر فقط نجد المسجد بجوار الكنيسة وهنا تتجلي أسمى معاني المحبة والسلام التي تترجم إلى حالة فريدة من نوعها في التسابق لخدمة الوطن والمواطن.