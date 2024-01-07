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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شاهد أهداف الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي وهيدرسفيلد

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

نجح مانشستر سيتي في التقدم على هيدرسفيلد، في الشوط الأول من منافسات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم 2023/2024.

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جاء الهدف الأول عن طريق فيل فودين في الدقيقة 33، فيما ضاعف جوليان ألفاريز النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 37، لينتهي الشوط بتقدم السيتي بنتيجة 2/0.

وسيطر لاعبي مانشستر سيتي على الكرة بشكل شبه تام، حيث جاءت نسبة استحواذ لـ 82% لصالح مانشستر سيتي، بينما قابله 18% لصالح لاعبي هيدرسفيلد.

أهداف الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي وهيدرسفيلد

وكان المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: أورتيجا.

الدفاع: أكانجي، دياز، جفارديول، جوميز.

الوسط: لويس، كوفاسيتش، بوب.

خط الهجوم: فودين، جريليش، ألفاريز.

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