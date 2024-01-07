شاهد أهداف الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي وهيدرسفيلد
نجح مانشستر سيتي في التقدم على هيدرسفيلد، في الشوط الأول من منافسات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم 2023/2024.
جاء الهدف الأول عن طريق فيل فودين في الدقيقة 33، فيما ضاعف جوليان ألفاريز النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 37، لينتهي الشوط بتقدم السيتي بنتيجة 2/0.
وسيطر لاعبي مانشستر سيتي على الكرة بشكل شبه تام، حيث جاءت نسبة استحواذ لـ 82% لصالح مانشستر سيتي، بينما قابله 18% لصالح لاعبي هيدرسفيلد.
أهداف الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي وهيدرسفيلد
وكان المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:
حارس المرمى: أورتيجا.
الدفاع: أكانجي، دياز، جفارديول، جوميز.
الوسط: لويس، كوفاسيتش، بوب.
خط الهجوم: فودين، جريليش، ألفاريز.