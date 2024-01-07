ورق الغار مصدر جيد للحديد والفيتامينات| خبراء يوضحون

ورق الغار هو نوع من التوابل العطرية المستخدمة في المأكولات حول العالم، وينتمي هذا النبات إلى عائلة الغار ويعتبر موطنه الأصلي آسيا، والأوراق بيضاوية الشكل صلبة ورقيقة بمجرد أن تجف، فإن الجزء الأكثر استخدامًا من النبات هو الورقة، على الرغم من أن الفاكهة أيضًا عطرية وصحية.

وقال الخبراء لموقع MedicForum إن قدماء الإغريق والرومان اعتبروا أوراق الغار رمزا للحكمة والسلام والحماية، وهي تُعرف اليوم بأنها من التوابل المهمة، حيث تدخل المركبات النباتية الهامة والمعادن والفيتامينات في الأطباق المفيدة لصحة الإنسان.

في الماء الساخن، يمكن لأوراق الغار الجافة أن تطلق الميرسين، والليمونين، والنونال، وميثيل كيكيلول، وألفا توكوفيرول، وأسيتات جيرانيول وغيرها من المواد المفيدة، وتتمتع هذه المركبات بخصائص مطهرة ومضادة للأكسدة قوية وتعزز الهضم الجيد.

ورق الغار

تعتبر الأوراق مصدرًا ممتازًا لحمض الأسكوربيك، المعروف باسم فيتامين C، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية ومنبه المناعة وله تأثيرات علاجية ومضادة للفيروسات، ويحتوي على نسبة عالية من فيتامين أ، حيث تحتوي 10 جرام فقط على أكثر من 20% من احتياجاتك اليومية بالإضافة إلى تأثيراته القوية المضادة للأكسدة، يعتبر فيتامين أ ضروريًا أيضًا للرؤية الجيدة ويعتقد أن هذا الفيتامين له خصائص مضادة للسرطان فهو يحسن حماية أنسجة الرئة وتجويف الفم من تطور تكوينات الورم.

يمكن أن تلعب مواد مثل النياسين والبيريدوكسين والريبوفلافين وحمض البانتوثينيك دورًا مهمًا في التوليف الأنزيمي ووظائف الجهاز العصبي وتنظيم التمثيل الغذائي.

ورق الغار

تعتبر أوراق الغار مصدرا ممتازا للمعادن - النحاس والبوتاسيوم والكالسيوم والمنغنيز والزنك والمغنيسيوم، ويعد البوتاسيوم عنصرا هاما في وظائف الخلايا والجسم، والحفاظ على ضربات القلب والسيطرة على ضغط الدم، والمنغنيز والنحاس من العوامل المساعدة لإنزيم ديسموتاز الفائق المضاد للأكسدة.

الحديد هو الأكثر وفرة: لكل 10 جرام من الوزن الجاف، تحتوي ورقة الغار على حوالي 4.3 ملجم من الحديد، وهو ما يزيد عن 50٪ من الجرعة اليومية المطلوبة، والحديد ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء والتوزيع المناسب للأكسجين والمواد المغذية من الدم.