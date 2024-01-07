الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بالحزام الناري وأعراضه

الحزام الناري أو الهربس، عدوى فيروسية تصيب الجلد، وتتسبب في ظهور طفح أو مجموعة من البثور المؤلمة في منطقة واحدة من الجسم، وتحتوي هذه البثور الحمراء على مادة سائلة، سرعان ما تجف وتصبح مغطاة بقشرة في غضون 7-10 أيام، وتختفي تمامًا في فترة تتراوح بين أسبوعين إلى أربع أسابيع.

وتحدث هجمات الحزام الناري لدى الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس جدري الماء في مرحلة ما من حياتهم، ويبقى موجود في الأعصاب و ينشط بشكل حزام او شريط في اي مكان في الجسم.

الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بالحزام الناري:

- الأشخاص فوق سن الـ50

- الأشخاص الذين تعرضوا لوعكة صحية شديدة فترة طويلة.

- الأشخاص الذين يعانون من الضغط النفسي والقلق المستمر.

- الأشخاص الذين يعتمدون على الأدوية المثبطة للمناعة مثل الكورتيزون فترات طويلة.

- الأشخاص المصابون بالأورام السرطانية، أو أولئك الذين يتلقون جرعات علاج كيماوي.

- الأشخاص الذين يعانون من الإيدز.

- الأشخاص الذين يحتاجون إلى أدوية مثبطة للمناعة طوال العمر بعد إجراء عملية زراعة كلى أو كبد، لمنع مهاجمة الجسم لتلك الأعضاء.

تنقسم أعراض الحزام الناري إلى قسمين.

* أعراض مبكرة للحزام الناري

- ارتفاع درجة الحرارة.

- رعشة.

- تضخم العقد اللمفاوية.

- تقلبات وألم بالمعدة صداع.

- الإرهاق العام.

- التحسس من الضوء.

* أعراض تظهر بعد الإصابة بعدة أيام

- الشعور بحكة أو بالوخز في منطقة ما على سطح الجلد.

- احمرار الجلد في المنطقة المُصابة.

- ارتفاع طفيف في مساحة من الجلد مع احمرارها.

- بثور حمراء تحتوي على سائل، تُفتح هذه البثور وتتكون قشرة فوقها.

- ألم متفاوت الشدة في المنطقة المُصابة.