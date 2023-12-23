أخطر 5 عادات نفعلها أثناء الإستحمام تهدد صحة الجلد والبشرة.. طبيبة جلدية تحذر

أوصت طبيبة أمراض جلدية، بضرورة تجنب إتباع عادات سيئة أثناء الإستحمام قد تضر بصحة البشرة ومظهرها، بما في ذلك استخدام المنتجات التي تحتوي على مكونات مهيجة، والإستحمام بالماء الساخن بدلًا من الدافيء.

عادات سيئة أثناء الإستحمام

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "إكسبريس" البريطانية، أُجريت دراسة حديثة على 2000 شخص بالغ، يُفضل 56% منهم الاستحمام بالماء الساخن أو "المغلي"، مع زيادة 70% منهم لحرارة الماء في هذا الوقت من العام.

عادات سيئة أثناء الإستحمام

وفي هذا الصدد، حذرت الطبيبة من أن الإستحمام بالماء الساخن قد يؤدي إلى تفاقم جفاف الجلد والحكة، فضلًا عن تمدد الأوعية الدموية، ما يعزز الالتهاب والحكة.

كما أشارت الطبيبة إلى أن الاستحمام لفترة قصيرة أفضل، موصية بتحديد 5 دقائق فقط حيثما أمكن ذلك، فيما لفتت إلى أن البالغون يقضون ضعف الوقت المطلوب للبقاء تحت الماء، حيث قال 41% إنهم سيبقون لفترة أطول إذا كان لديهم الوقت.

وتبين من نتائج الدراسة أن واحدًا من كل 10 أشخاص ينظف جسمه مرتين دائمًا باستخدام غسول الجسم، بدلًا من مرة واحدة فقط، فليست هناك حاجة أكيدة إلى التنظيف المزدوج أثناء الاستحمام.

إن الشعور بالنظافة الشديدة، على الرغم من أن الكثيرين يرغبون فيه لأنه يبدو أكثر صحة، ليس ضروريا لتكون بشرتك نظيفة، وقد يكون علامة على أن المنتجات التي تستخدمها تجفف بشرتك بالفعل، إن استخدام رغوة الصابون لا يعني بشرة أنظف".

كما تبين أن 56% من البالغين الذين شملتهم الدراسة، يعانون من جفاف الجلد بعد الوقوف تحت الماء، على الرغم من أن 35% من غير المرجح أن يرطبوا البشرة، لذا اقترحت الطبيبة البحث عن غسول الجسم المعزز للرطوبة، والاستحمام بالماء البارد في النهاية لتنعيم بشرة الشعر، وتخصيص اختيارات المنتج بما يتناسب مع نوع بشرتك وشعرك.