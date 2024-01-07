انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء إلى شمال سيناء

الجمعة القادمة..

تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية، إلى محافظة شمال سيناء، يومي الخميس والجمعة: (1 ، 2 رجب 1445هـ)، الموافق(11 ، 12/1/2024م).

تضم القافلة ثمانية علماء من وزارة الأوقاف، وثلاثة من علماء الأزهر الشريف، واثنين من أمناء الفتوى بدار الافتاء المصرية، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ"، جمال المظهر والجوهر في بيوت الله تعالى".

تفاصيل القافلة الدعوية

وزارة الأوقاف المصرية

أوضحت الأوقاف أن ذلك على النحو التالي:

م الاسم الوظيفة المسجد - موقعه – الإدارة

1. الشيخ / محمد علي عبد العظيم محمود إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة الظهير – بالظهير – الجورة

2. الشيخ / محمد عبد السميع أبو الفضل واعظ بالأزهر الشريف قباء – قرية الجورة – الجورة

3. الشيخ / أحمد صالح محمد علي عثمان أمين فتوى بدار الإفتاء سيدنا عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) – قرية البرث – الماسورة رفح 2

4. الشيخ / محمود سليمان أحمد واعظ بالأزهر الشريف الأطرش – قرية العجرة – الماسورة رفح 2

5. الشيخ / أحمد محمد أحمد إبراهيم السنكري إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة السيدة فاطمة الزهراء ( رضي الله عنها ) – الهواشلة – الجورة

6. الشيخ / أحمد عدلي سعيد محمد أمين فتوى بدار الإفتاء الدعيسي – قرية الجورة – الجورة

7. الشيخ / تامر جمال مصباح أبو شعيشع إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة الأمل – البرث – الماسورة رفح 2

8. الشيخ / أحمد عبد الجواد محمد حفني واعظ بالأزهر الشريف الخير – قرية نجع شبانة – الماسورة رفح 2

9. الشيخ / عبد الله ناصر عبد الله محمد إمام وخطيب بمديرية أوقاف شمال سيناء الرفاعي – حي أبو رفاعي – الشيخ زويد

10. الشيخ / إسلام محمود عبد القوي عابد إمام وخطيب بمديرية أوقاف شمال سيناء أبو بكر – البخايتة – الشيخ زويد

11. الشيخ / أحمد عبد الرحمن محمد الأنور إمام وخطيب بمديرية أوقاف شمال سيناء الوحشي – الوحشي – الشيخ زويد

12. الشيخ / أحمد أبو القاسم علي أبو القاسم إمام وخطيب بمديرية أوقاف شمال سيناء النخلات – قبر عمير – الشيخ زويد

13. الشيخ / محمد سليمان عزام راشد إمام وخطيب بمديرية أوقاف شمال سيناء القدس – الشلاق – الشيخ زويد

والوزارة تتمنى لهم التوفيق،،