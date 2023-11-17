الأوقاف: انطلاق 10 قوافل دعوية وافتتاح 15 مسجدًا اليوم الجمعة
تنطلق اليوم الجمعة 17/ 11/ 2023م عشر قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في البرنامج التثقيفي للطفل، إلى المحافظات التالية:
1- مديرية أوقاف القليوبية (طوخ)
2- مديرية أوقاف الغربية (سمنود)
3- مديرية أوقاف المنيا (عطف حيدر - العدوة)
4- مديرية أوقاف الوادي الجديد (المنيرة)
5- مديرية أوقاف الفيوم (العجمين)
6- مديرية أوقاف السويس ( الجناين)
7- مديرية أوقاف أسيوط (منفلوط)
8- مديرية أوقاف دمياط (الزرقــا)
9- مديرية أوقاف المنوفية (أشمون)
10- مديرية أوقاف الشرقية (بلبيس)
وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح ( 15 ) مسجدًا اليوم الجمعة الموافق 17 / 11 / 2023م، منها ( 13 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7/ 2023 م حتى تاريخه ( 326 ) مسجدًا منها ( 251 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 75 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 17/ 11/ 2023 م عدد (11348) مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و (317) مليون جنيه.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف بني سويف
1. مسجد عبد الفتاح يوسف الكبير – صفط راشين - ببا
2. مسجد الهدى – كفر بني علي – سمسطا
مديرية أوقاف كفر الشيخ
3. مسجد عمر بن الخطاب – قرية النهضة - بلطيم
4. مسجد السلام – عزبة ثروت – سيدي سالم
5. مسجد المرحوم هاشم - المجاز الشرقي - الحامول
6. مسجد الرحمن – قرية 76 المنصور - الحامول
7. مسجد عوض الدولتلي – العزبة السمراء -قرية السحايت – الحامول
مديرية أوقاف مطروح
8. مسجد الشيخ عطيوة – منطقة الشيخ عطيوة – مطروح ك 2
مديرية أوقاف أسوان
9. مسجد الرحمة – عمارات حي اللوتس (مشروع الإسكان المتميز بحي العقاد) - الكرور
10. مسجد الصالح - قرية الفقراء – إدفو قبلي
11. مسجد الرحمة – الشراونة الوسطى – مركز إدفو
مديرية أوقاف البحيرة
12. مسجد عزبة أسيا – مركز الرحمانية
13. مسجد أبو عريضة – الحاجر – سيدي غازي – كفر الدوار
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف سوهاج
1. مسجد الأمير داوود – العلاونة - البلينا
مديرية أوقاف المنيا
2. مسجد أحمد حسين عقل – السرارية - سمالوط