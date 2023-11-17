الأوقاف: انطلاق 10 قوافل دعوية وافتتاح 15 مسجدًا اليوم الجمعة

تنطلق اليوم الجمعة 17/ 11/ 2023م عشر قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في البرنامج التثقيفي للطفل، إلى المحافظات التالية:

1- مديرية أوقاف القليوبية (طوخ)

2- مديرية أوقاف الغربية (سمنود)

3- مديرية أوقاف المنيا (عطف حيدر - العدوة)

4- مديرية أوقاف الوادي الجديد (المنيرة)

5- مديرية أوقاف الفيوم (العجمين)

6- مديرية أوقاف السويس ( الجناين)

7- مديرية أوقاف أسيوط (منفلوط)

8- مديرية أوقاف دمياط (الزرقــا)

9- مديرية أوقاف المنوفية (أشمون)

10- مديرية أوقاف الشرقية (بلبيس)

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح ( 15 ) مسجدًا اليوم الجمعة الموافق 17 / 11 / 2023م، منها ( 13 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7/ 2023 م حتى تاريخه ( 326 ) مسجدًا منها ( 251 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 75 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 17/ 11/ 2023 م عدد (11348) مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و (317) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف بني سويف

1. مسجد عبد الفتاح يوسف الكبير – صفط راشين - ببا

2. مسجد الهدى – كفر بني علي – سمسطا

مديرية أوقاف كفر الشيخ

3. مسجد عمر بن الخطاب – قرية النهضة - بلطيم

4. مسجد السلام – عزبة ثروت – سيدي سالم

5. مسجد المرحوم هاشم - المجاز الشرقي - الحامول

6. مسجد الرحمن – قرية 76 المنصور - الحامول

7. مسجد عوض الدولتلي – العزبة السمراء -قرية السحايت – الحامول

مديرية أوقاف مطروح

8. مسجد الشيخ عطيوة – منطقة الشيخ عطيوة – مطروح ك 2

مديرية أوقاف أسوان

9. مسجد الرحمة – عمارات حي اللوتس (مشروع الإسكان المتميز بحي العقاد) - الكرور

10. مسجد الصالح - قرية الفقراء – إدفو قبلي

11. مسجد الرحمة – الشراونة الوسطى – مركز إدفو

مديرية أوقاف البحيرة

12. مسجد عزبة أسيا – مركز الرحمانية

13. مسجد أبو عريضة – الحاجر – سيدي غازي – كفر الدوار



ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف سوهاج

1. مسجد الأمير داوود – العلاونة - البلينا

مديرية أوقاف المنيا

2. مسجد أحمد حسين عقل – السرارية - سمالوط