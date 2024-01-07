قرار قضائي حول عصابة التنقيب عن الآثار في الخليفة

أصدرت نيابة الخليفة قرارًا بحجز 4 أشخاص، لمدة ٢٤ ساعة على ذمة التحريات، في اتهامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالخليفة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة قيام (4 أشخاص، مقيمين بالقاهرة) بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليها وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار، وعثر بداخله على (حفرة بقطر 1 متر وعمق 10 أمتار وأدوات التنقيب)، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.