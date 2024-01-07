الأحد 07 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

طلب التحريات حول وفاة تباع على يد سائق في حلوان

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدرت جهات التحقيق، قرارًا بحبس سائق لاتهامه بالتخلص من تباع بسبب خلافات بينهما، في حلوان، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

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وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وكذلك صرحت بدفن جثمان المجني عليه عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به.

 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أنه إثر نشوب مشادة كلامية بين السائق والتباع على خلفية اعتقاد الأول بقيام التباع بسرقة كوريك السيارة، سدد له طعنة نافذة بالصدر أودت بحياته.

 

وكانت الأجهزة الأمنية في القاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع جريمة قتل في حلوان، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم العثور على جثمان شخص في العقد الرابع من العمر يرتدي كامل ملابسه وبه طعنة نافذة في الصدر.

 

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة سائق، حيث نشبت بينه وبين التباع المجني عليه مشادة كلامية إثر اعتقاده قيام التباع بسرقة الكوريك الخاص بالسيارة، فسدد طعنة له أودت بحياته.

 

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