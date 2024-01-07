ضبط 2450 كيلو دقيق مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية، بالتنسيق مباحث التموين وجهاز حمايه المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفه للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

توجهت حملة من إدارة تموين أولاد صقر برئاسة محمد شعير مدير عام الإدارة، إلى قرية الصوفية وذلك بعد ورود معلومات إلى مديرية التموين والتي تفيد قيام أحد التجار بتجميع كميات كبيرة من الدقيق المدعم محمل على سيارة نصف نقل بغرض الإتجار به بالسوق السوداء وتم ضبط 49 شيكارة دقيق بلدى مخصص للمخابز المدعمة وتم تسليم الدقيق بالإيصال اللازم و عمل محضر قسم اولاد صقر و تسليم السيارة للمركز ضمن المضبوطات ، وكذا عمل محضر رقم 1 لسنه 2024 جنح مركز أولاد صقر للإتجار بسلع محظور تداولها خاصة بوزارة التموين ومخصصة للمخابز المدعمة وذلك للإتجار بها في السوق السوداء.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد كلف فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية، بالتنسيق مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي هذا الاطار، توجهت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة مصطفي عبد القادر، بالإشتراك مع إدارة الطب البيطرى بالعاشر والإدارة الصحية وشرطة المرافق للمرور على الاسواق ومتابعة الاسعار وضبط الأسواق للحفاظ على صحة المواطن، كما تم التنسيق مع إدارة التجارة الداخلية بالمديرية لتحرير محاضر ضد المخالفين وجاءت علي النحو التالي:

· تحرير محضر رقم ١٤٤٠٨ كمية قدرها ٢٠٠٠ كجم مجروش بلاستك مجهول المصدر.

· تحرير محضر رقم ١٤٤٠٩ كمية قدرها ٢٢٠٠ كجم خامة بلاستيك مجهول المصدر.

· تحرير محضر رقم 6333 جنح قسم ثالث العاشر من رمضان ضد صاحب مخزن مواد غذائية وتم التحفظ على 200 شيكارة ملح ليمون مجهول مصدر وتم التحفظ على 5000 كجم وتم التحفظ على 40 كرتونه بداخلها مادة سليلوز غذائى مجهول المصدر 1000كجم على ذمة الفصل فى القضية وتحت تصرف النيابه العامة.

كما شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، علي تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي هذا الاطار، قامت الإدارة العامة بمباحث التموين بالشرقية بقيادة اللواء ضياء سعيد، والعميد محسن القلش، والمقدم رمزي أبوزيد رئيس مباحث مركز شرطة ديرب نجم، وقوة أمنية من مركز الشرطة ورئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بالتحفظ على ( ٢٧.٥ ) طن من السكر المدعم المصروف من الدولة لبيعه للمواطنين بسعر 27 جنيه للكيلو وقيام أحد المخالفين بتعبئة كمية من السكر داخل اكياس مدون عليها سعر ٣٠ جنيه بهدف التربح، وتم ايداع المضبوطات في مخازن الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين لإعادة طرحها للمواطن بالسعر المحدد من قبل الدولة.