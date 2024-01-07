أختي قالت إنها على علاقة غيرشرعية بصاحب الشغل.. كواليس جريمة المعصرة

أختي كلمتني وقالتلي أنا مبقتش بنت.. بهذه الكلمات أدلت المتهمة بقتل شقيقتها في جريمة المعصرة، خلال التحقيق معها بإعترافات تفصيلية أمام النيابة.

وأقرت أنها تعيش برفقة شقيقتها وأسرتها في الفيوم، وشقيقتها المجني عليها قامت بالإتصال بها قبل فترة من الجريمة وأخبرتها أنها ستغادر المحافظة إلى القاهرة بعد خلافات عديدة بينها وبين أشقائها بسبب التحكمات فيها.

وقالت المتهمة في جريمة المعصرة، أختي اتصلت بيا وقالت لي أنا همشي وأسيب البيت، هروح القاهرة لأني زهقت من أخواتك ومن التحكم بتاعهم فيا، وبعد هذه المكالمة سافرت فعلا القاهرة وسابت البيت، وساعتها كلمتني وقالت لي نزلت شغل عند راجل في حلوان وشغلني سكرتيره عنده.

وتابعت المتهمة، أن شقيقتها قامت بالاتصال بها وأخبرتها "مبقتش بنت" وقالت أن الرجل الذي تعمل معه أقام معها علاقة غير شرعية، وأنها تسكن في المكتب الخاص بالعمل، ولم تتصل بها بعد ذلك، إلا أنه بعد مرور شهور على الواقعة تلقت اتصالا من شخص غريب أخبرها بمكان تواجد شقيقتها في القاهرة وقال لها أنها متواجدة في شقة في شارع العشرين في المعصرة.

وأكملت المتهمة في إعترافها، أنها حضرت إلى مسرح الجريمة في المعصرة، وقامت بالصعود إلى الشقة برفقة أصدقاء أشقائها وكان معها آلة حادة لتهديد المجني عليه بالزواج من شقيقتها حتى لا ينفضح أمرها وكان معهم كوريك من عملهم في البناء، وحينها أخبرتها شقيقتها بأنها لن تتحدث أمام الثلاثة أشخاص وحدثت مشادة كلامية بين شقيقتها والمجني عليه وأشقائها.

واختتمت المتهمة قائلة، المجني عليه قال أنا مش هتجوزها ومفيش الكلام ده وانا مطلبتش منها تيجي ولا تعمل حاجة، وساعتها قامت خناقة بينهم واخواتها مسكوا فيه وضربوه بالكوريك لحد ما مات، وبعدها كتفناها وفضلنا ماسكينها لحد ما أخويا مسك الآلة الحادث وخلص عليها بجرح في الرقبة، وسبناهم وخرجنا من العمارة جري على الفيوم.

كانت الأجهزة الأمنية في القاهرة، قد كشفت التفاصيل الكاملة في جريمة المعصرة والعثور على جثة خبير اسمدة زراعية وفتاة عشرينية داخل شقة بمنطقة المعصرة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقتها وأشقائها وأصدقاء أشقائها، وتمكنت من ضبط 4 من المتهمين وجرى البحث عن 2 هاربين في الواقعة، حيث تلقى قسم المعصرة بلاغا بالعثور على جثتي رجل وفتاة داخل شقة.

انتقلت أجهزة الأمن إلى محل البلاغ وتبين من الفحص والتحري أن السكرتيرة الخاصة بالشركة تربطها علاقة غير شرعية بالمجني عليه بعد انفصاله عن زوجته، وتم رفع البصمات من مسرح الجريمة وتشكيل فرق بحث لسرعة تحديد المتورطين في الواقعة وضبطهم ، حيث نجحت الأجهزة الأمنية خلال ساعات في تحديد ٦ متهمين متورطين في الحادث بينهم ٣ من اشقاء السكرتيرة (٢ رجال) هاربين وفتاة تم ضبطها ، كما تم ضبط ٣ من اصدقاء اشقاء السكرتيرة.