سعر ومواصفات Moto G34 5G قبل إطلاقه الثلاثاء

أكدت موتورولا بالفعل أن الجيل القادم من هواتفها الذكية من سلسلة G، Moto G34 5G، سيتم إطلاقه في الهند في حدث الأسبوع المقبل. من المقرر أن يتم الكشف الرسمي عن الهاتف في 9 يناير الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وسيكون الهاتف الذكي متاحًا للشراء على كل من الموقع الرسمي للشركة وFlipkart.



مواصفات موتو G34 5G



وفقًا للمواصفات التي تم الكشف عنها على الموقع الرسمي لشركة Motorola، سيتم تشغيل Moto G34 5G بواسطة معالج Snapdragon 695 5G وإقرانه بوحدة معالجة الرسوميات Adreno 619 للمهام التي تتطلب رسومات مكثفة.

سيحتوي Moto G34 5G على شاشة IPS LCD مقاس 6.5 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز ودقة 1600 × 720 بكسل. سيحتوي الهاتف الذكي أيضًا على تصميم IP52 المقاوم للماء ويزن 180 جرامًا.

فيما يتعلق بالبصريات، سيحتوي الهاتف الذكي ذو الميزانية المحدودة على كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. ولجميع احتياجات مكالمات الصور الشخصية والفيديو، توجد كاميرا بدقة 16 ميجابكسل في الجزء الأمامي من الهاتف الذكي.

سيحتوي هاتف G34 5G على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، والتي يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن بقوة 20 واط موجود داخل العلبة. من حيث البرمجيات، سيتم تشغيل Moto G34 5G على My UX، استنادًا إلى أحدث نظام تشغيل Android 14، وتعد العلامة التجارية بسنة واحدة من ترقيات نظام التشغيل و3 سنوات من ترقيات الأمان مع الهاتف الذكي.

السعر المتوقع لـ Moto G34 5G



وفقًا لتقرير صادر عن 91Mobiles، من المرجح أن يصل سعر Moto G34 5G إلى 10999 روبية هندية بما يعادل 4066 جنيه مصري، لمتغير التخزين 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي / 128 جيجابايت. وفي الوقت نفسه، لم يتم تأكيد سعر متغير التخزين 8 جيجابايت رام / 128 جيجابايت بعد.



أكدت الشركة بالفعل أن Moto G43 5G سيكون متاحًا بألوان Charcoal Black وIce Blue وOcean Green، وسيأتي متغير اللون الأسود أيضًا مع ظهر جلد نباتي