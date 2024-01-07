الأحد 07 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حزب الوفد

اللجنة العامة لحزب الوفد بالإسكندرية تقدم التهنئة بعيد الميلاد المجيد

لجنة حزب الوفد بالإسكندرية
لجنة حزب الوفد بالإسكندرية تقدم التهنئة بعيد الميلاد

قامت اللجنة العامة حزب الوفد بالإسكندرية برئاسة النائب سعيد ضيف الله، بزيارة كنائس الإسكندرية، لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

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لجنة الوفد بمركز اطسا تقدم التهنئة للاخوة الأقباط بعيد الميلاد

وأكد النائب سعيد ضيف الله رئيس اللجنة العامة للوفد بالإسكندرية، أن  مشاركة حزب الوفد الأخوة الأقباط  في الاحتفال بأعيادهم تأكيدا لمشاعر الأخوة وروح الوحدة الوطنية بين أطياف المجتمع المصري.

كما تقدم النائب سعيدضيف الله، بخالص التهانى القلبية للإخوة الأقباط بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد داعيا الله لهم بدوام التوفيق والسداد ولمصرنا الحبيبة المزيد من الرفعة والرقي.

 

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