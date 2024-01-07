اللجنة العامة لحزب الوفد بالإسكندرية تقدم التهنئة بعيد الميلاد المجيد

قامت اللجنة العامة حزب الوفد بالإسكندرية برئاسة النائب سعيد ضيف الله، بزيارة كنائس الإسكندرية، لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأكد النائب سعيد ضيف الله رئيس اللجنة العامة للوفد بالإسكندرية، أن مشاركة حزب الوفد الأخوة الأقباط في الاحتفال بأعيادهم تأكيدا لمشاعر الأخوة وروح الوحدة الوطنية بين أطياف المجتمع المصري.

كما تقدم النائب سعيدضيف الله، بخالص التهانى القلبية للإخوة الأقباط بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد داعيا الله لهم بدوام التوفيق والسداد ولمصرنا الحبيبة المزيد من الرفعة والرقي.