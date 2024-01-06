لجنة الوفد بمركز اطسا تقدم التهنئة للاخوة الأقباط بعيد الميلاد

قام أعضاء لجنة حزب الوفد بمركز اطسا محافظة الفيوم بزيارة كنيسة الانبا انطونيوس والانبا بولا بمدينة اطسا وكنيسة مارى مرقس بقرية منية الحيط.

خلال زيارة الكنائس قدم أعضاء لجنة حزب الوفد التهنئة بإسم شعب مركز اطسا والوفديين للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ومشاركتهم الاحتفال بعيد الميلاد.

جاء ذلك بحضور القمُص يعقوب سليمان والقمُص ارسانيوس لمعى والقمُص فام شحاته راعي كنيسة الانبا انطونيوس والانبا بولا باطسا والاب توما ناجى بكنيسة مارمرقس، والانبا توماس بدير، وأعداد غفيرة من شركاء الوطن خلال إقامة القداس بالكنائس.

خلال كلمته؛ قدم المهندس هاني الجندي نائب رئيس اللجنة التهنئة للإخوة المسيحيين بحلول عيد الميلاد المجيد، ناقلاً إليهم تهنئة جموع الوفديين، كما أعرب عن سعادته بالمشاركة فى الاحتفال بالعيد، قائلا: "لم نأت لتهنئة فقط بل جئنا لنشارك، فالعيد عيدنا جميعا مسلمين ومسيحيين"، مؤكدا أن مصر لا تقبل القسمة فالشعب المصرى كله واحد، مشيرًا إلى أن أعداء مصر عبر العصور حاولوا أن يفرقونا بإحداث فتنة طائفية لكنهم لم ولن يستطيعوا بفضل الرباط الوثيق والوحدة الوطنية التى تربط بين أبناء الوطن.

قيادات الوفد بمركز اطسا يشاركون في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

وأضاف رجب ميلاد إبراهيم سكرتير عام لجنة حزب الوفد بمركز اطسا أن عيد الميلاد المجيد عيد لجميع المصريين مؤكدا على روح الأخوة والوطن المشترك والمصير الواحد والحلم الواحد في غد أفضل وفى مصر آمنة تنعم بالسـلام والخيـر والرخاء، لافتا إلى أن جميع قيادات حزب الوفد بالمركز جاءوا للمشاركة فى العيد للتأكيد أننا جميعا واحد ويشرفنا دائما التواجد مع إخوتنا، موضحا أن شعار حزب الوفد هو الهلال الذي يحتضن الصليب تأكيدا على الوحدة الوطنية بين أبناء مصر جميعا.

شارك فى تقديم التهنئة، ناصر الشريف نائب رئيس اللجنة وأحمد عبدالوهاب أمين الصندوق بلجنة حزب الوفد بمركز اطسا وعدد من أعضاء الحزب بالمركز،

وكانت كنائس مركز اطسا، بمدينة اطسا وقرى قلمشاه ومنية الحيط والغرق والوابور الجديدة، قد بدأت فى تلقى التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث توافد على الكنائس، الشخصيات العامة وممثلى الأحزاب والقيادات التنفيذية وممثلى المجتمع المدنى لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.