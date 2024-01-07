مجسم ومثير.. هيفاء وهبي تطل بالبنفسج وسعره صادم (صور)

تنجذب النجمة اللبنانية هيفاء وهبي للأزياء الجرئية التى ترسم قوامها وتبرز أنوثتها بجرأة لافته وهذا ما جعلها محط أهتمام وانتباه الجميع كما يعرضها لكثير من الإنتقادات الواسعه من قبل جمهورها ومتابعيها.

هيفاء وهبي جريئة ومثيرة بالبنفسج المكشوف

وخضعت "وهبي" لجلسة تصوير جديدة مثيرة قبل احيائها حفلاتها الغنائية، حيث ارتدت جمبسوت مثير، مكشوف الظهر كشف عن تاتو ظهرها وبقصة الـv، نسقت عليه جوانتي طويل، صمم الجمبسوا من قماش اللامية بلون البنفسجي، وصل ثمنه 70 ألف جنيه، عكس منحنيات قوامها بجرأة وأثارة، ونسقت عليه ريش أسود، لتشبه كثيرًا إطلالة المنزل في جلسة رومانسية مع الزوج.

هيفاء وهبي زهرة لوتس في حفلاتها الأخيرة وسعر الجمبسوت صادم

وتزينت هيفاء ببعض المجوهرات الفاخرة المرصعه بالألماس لتزيد من فخامة إطلالتها وظهورها.

أما من الناحية الجمالية، ظهرت بتسريحة شعر جذابة على طريقة الويفي الواسع وراء ظهرها، ووضعت مكياجًا ساحرًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء لتبرز جمالهما كعادتها مع لون البينك في الشفاه.

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي من مواليد 10 مارس 1976، مغنية وممثلة وفنانة استعراضية لبنانية - مصرية، حصلت خلال مشوارها الفني على العديد من الجوائز عن فئة الممثلات والمغنيات والفنانات الإستعراضيات. أصدرت عدد من الألبومات الغنائية وعدد من الأغاني المصورة فيديو كليب. حازت على رقم 49 من قائمة أكثر 99 «النساء المرغوبات» حسب موقع AskMen.com، وظهرت في لائحة أجمل النساء في مجلة بيبول الأمريكية.

في عام 1991 وهي في سن الثامنة عشرة، تم اختيارها كملكة جمال جنوب لبنان. وحاملة لقب ملكة جمال لبنان لعام 1992، لكن اللقب سحب منها بسبب مخالفتها قوانين المسابقة حيث كانت متزوجة وأم. وبدأت حياتها كعارضة أزياء وشاركت أيضاً كمودل في عدة فيديو كليبات وأعلانات تلفزيونية، ثم عملت كمذيعة في شبكة راديو وتلفزيون العرب عام 1999، وقدمت أولى ألبوماتها الغنائية في 2001 وقدمت العديد من الألبومات الغنائية وأحيت عدة حفلات في العديد من الدول العربية. دخلت مجال التمثيل كضيفة شرف في فيلم بحر النجوم عام 2008 وفي عام 2009 اختيرت لبطولة فيلم دكان شحاتة الذي أخرجه المصري خالد يوسف استمرت بالتمثيل ايضًا وقدمت عدد من الأعمال مثل: فيلم حلاوة روح ومسلسل كلام على ورق ومريم والحرباية.

نشأتها وحياتها

ولدت في بلدة محرونة في قضاء صور جنوب لبنان، وهي من أب لبناني مُسلم شيعي «محمد وهبي» وأم مصرية «سيدة عبد العزيز إبراهيم»، وقد نشأت وترعرعت هيفاء فيما بعد بالعاصمة بيروت، ولديها ثلاث شقيقات وشقيق واحد، وفي بداية التسعينات تزوجت من ابن عمتها «نصر فياض» زواج عائلي وأثناء حملها سافرت معه إلى أفريقيا حيث كان يعمل، وخلال فترة حملها عادت إلى لبنان ووضعت طفلتها في بيروت وتم طلاقهما بعد أن أنجبت ابنتها زينب في يونيو 1993، وفي 24 أبريل 2009 تزوجت من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة وانفصلت عنه في نوفمبر 2012.