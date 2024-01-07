الأحد 07 يناير 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم الأحد بسوق العبور للجملة.. وتراجع الرمان

الفاكهة
الفاكهة

اسعار الفاكهة اليوم.. شهدت أسعار الفاكهة صباح اليوم الاحد بسوق العبور للجملة بسوق العبور للجملة، استقرارًا، وتراوحت أسعار التفاح (امريكي_ إيطالي) مابين 25 إلى 45 جنيهًا للكيلو (كرتونة 20 كيلو).

 

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الفاكهة اليوم الاحد بسوق العبور للجملة، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

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أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

الفاكهة

تراوحت أسعار البرتقال البلدي من 6 : 8 جنيهات للكيلو (قفص).

 

تراوحت أسعار البرتقال السكري من 6 : 8 جنيهات للكيلو (قفص).

 

تراوحت أسعار البرتقال أبو سرة من 5 : 9.5 جنيه للكيلو (قفص).

 

تراوحت أسعار النارنج من 2 : 4 جنيهات للكيلو (قفص).

 

تراوحت أسعار اليوسفي من 5 : 9 جنيهات للكيلو (قفص).

 

تراوحت أسعار جريب فروت من 4 : 6 جنيهات للكيلو (قفص).

 

وتراوح سعر ليمون حلو من 7 : 10 جنيهات للكيلو (قفص – شوال).

 

وتراوح سعر ليمون بلدي من 10 : 16 جنيهًا للكيلو (قفص – شوال).

 

وصل سعر ليمون أضاليا إلى 2 : 4 جنيهات للكيلو.

 

ووصل سعر عنب مستورد أصفر 40 جنيهًا للكيلو.

 

ووصل سعر عنب مستورد أسود 40 جنيهًا للكيلو.

 

تراوحت أسعار تفاح (امريكي_ إيطالي) من 25 : 45 جنيهًا للكيلو (كرتونة 20 كيلو).

 

ووصل سعر تفاح جولدن بين 25 : 35 جنيهًا للكيلو.

 

ووصل سعر التفاح السوري اللبناني بين 20 : 30 جنيهًا للكيلو.

 

سجل سعر بلح سيوي 35 : 45 جنيهًا للكيلو.

 

سجل سعر بلح ثلاجة 15 : 21 جنيهًا للكيلو.

 

سجل سعر تين برشومي 12 : 18 جنيهًا للكيلو.

 

سجل سعر الجوافة 6 : 16 جنيهًا للكيلو.

 

سجل سعر الرمان 12 : 20 جنيهًا للكيلو.

 

سجل سعر الفراولة 12 : 18 جنيهًا للكيلو.

 

وتراوح سعر الكانتالوب من 6 : 9 جنيهات للكيلو (قفص – كرتونة).

 

سجل سعر الكاكا 10 : 22 جنيهًا للكيلو.

 

تراوحت أسعار المانجو كيت بين 35 : 45 جنيهًا للكيلو.

 

تراوحت أسعار مانجو مستورد سوداني بين 40 : 50 جنيهًا للكيلو.

 

تراوح سعر البطيخ (1) من 48 : 60 جنيهًا للواحدة وزن من (8: 10 كجم).

 

تراوح سعر البطيخ (2) من 30 : 40 جنيهًا للواحدة وزن من (6: 8 كجم).

 

تراوح سعر البطيخ (3) من 16 : 24 جنيهًا للواحدة وزن من (4: 6 كجم).

 

سجل سعر خوخ المستورد 40 جنيهًا للكيلو

 

سجل سعر نكترين مستورد 40 جنيهًا للكيلو

 

سجل سعر برقوق مستورد 30 جنيهًا للكيلو

 

سعر الحرنكش 25 : 35 جنيهًا للكيلو

 

سعر كمثرى مستوردة 35 جنيهًا للكيلو

 

تراوح سعر أناناس 50 جنيهًا

 

تراوح سعر دوم 13 جنيهًا

 

تراوح سعر كيوي 21 جنيهًا كرتونة

 

تراوح سعر أفوكاتو من 60 : 90 جنيهًا قفص.

 

سجل سعر موز وليم 8 : 12 جنيهًا للكيلو (سباطه).

 

سجل سعر موز مغربي 8 : 12 جنيهًا للكيلو (سباطه).

 

سجل سعر موز بلدي 6 : 10 جنيهات للكيلو (سباطه).

 

سجل سعر موز بيكو من 9 : 15 جنيهًا للكيلو (سباطه).

 

سجل سعر موز مستورد 20 : 40 جنيهًا للكيلو (سباطه).

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