أسعار الفاكهة اليوم الأحد بسوق العبور للجملة.. وتراجع الرمان

اسعار الفاكهة اليوم.. شهدت أسعار الفاكهة صباح اليوم الاحد بسوق العبور للجملة بسوق العبور للجملة، استقرارًا، وتراوحت أسعار التفاح (امريكي_ إيطالي) مابين 25 إلى 45 جنيهًا للكيلو (كرتونة 20 كيلو).

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الفاكهة اليوم الاحد بسوق العبور للجملة، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

الفاكهة

تراوحت أسعار البرتقال البلدي من 6 : 8 جنيهات للكيلو (قفص).

تراوحت أسعار البرتقال السكري من 6 : 8 جنيهات للكيلو (قفص).

تراوحت أسعار البرتقال أبو سرة من 5 : 9.5 جنيه للكيلو (قفص).

تراوحت أسعار النارنج من 2 : 4 جنيهات للكيلو (قفص).

تراوحت أسعار اليوسفي من 5 : 9 جنيهات للكيلو (قفص).

تراوحت أسعار جريب فروت من 4 : 6 جنيهات للكيلو (قفص).

وتراوح سعر ليمون حلو من 7 : 10 جنيهات للكيلو (قفص – شوال).

وتراوح سعر ليمون بلدي من 10 : 16 جنيهًا للكيلو (قفص – شوال).

وصل سعر ليمون أضاليا إلى 2 : 4 جنيهات للكيلو.

ووصل سعر عنب مستورد أصفر 40 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر عنب مستورد أسود 40 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار تفاح (امريكي_ إيطالي) من 25 : 45 جنيهًا للكيلو (كرتونة 20 كيلو).

ووصل سعر تفاح جولدن بين 25 : 35 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر التفاح السوري اللبناني بين 20 : 30 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر بلح سيوي 35 : 45 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر بلح ثلاجة 15 : 21 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر تين برشومي 12 : 18 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الجوافة 6 : 16 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الرمان 12 : 20 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الفراولة 12 : 18 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الكانتالوب من 6 : 9 جنيهات للكيلو (قفص – كرتونة).

سجل سعر الكاكا 10 : 22 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار المانجو كيت بين 35 : 45 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار مانجو مستورد سوداني بين 40 : 50 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر البطيخ (1) من 48 : 60 جنيهًا للواحدة وزن من (8: 10 كجم).

تراوح سعر البطيخ (2) من 30 : 40 جنيهًا للواحدة وزن من (6: 8 كجم).

تراوح سعر البطيخ (3) من 16 : 24 جنيهًا للواحدة وزن من (4: 6 كجم).

سجل سعر خوخ المستورد 40 جنيهًا للكيلو

سجل سعر نكترين مستورد 40 جنيهًا للكيلو

سجل سعر برقوق مستورد 30 جنيهًا للكيلو

سعر الحرنكش 25 : 35 جنيهًا للكيلو

سعر كمثرى مستوردة 35 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر أناناس 50 جنيهًا

تراوح سعر دوم 13 جنيهًا

تراوح سعر كيوي 21 جنيهًا كرتونة

تراوح سعر أفوكاتو من 60 : 90 جنيهًا قفص.

سجل سعر موز وليم 8 : 12 جنيهًا للكيلو (سباطه).

سجل سعر موز مغربي 8 : 12 جنيهًا للكيلو (سباطه).

سجل سعر موز بلدي 6 : 10 جنيهات للكيلو (سباطه).

سجل سعر موز بيكو من 9 : 15 جنيهًا للكيلو (سباطه).

سجل سعر موز مستورد 20 : 40 جنيهًا للكيلو (سباطه).