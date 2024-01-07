زينب فياض تتبع جرأة هيفاء وهبي وتقع في مأزق رواد السوشيال ميديا

انهالت تعليقات متابعو زينب فياض ابنة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بمجرد نشر صورتها عبر الإنستجرام بإطلالتها الجديدة، جاءت التعليقات بين مؤيد ومعارض، رصدنا أبرزها : “طبعا بنت هيفا وهبي، اول عيني ما وقعت على صورتك افتكرت هيفا... سبحان الله، نسخه ماما، انتى قصيره علمود هيجى انتى موحلوه او تقليد هيفاء ماعرف في شي عندك مو حلو اشنو ما اعرف مختصره ابد مو جذابه رغم محاولاتك، شو يعني الافراح والأرباح ورأس المال ما فهمت”.

زينب فياض

زينب فياض

زينب فياض

وشاركت زينب فياض متابعيها ببعض صور إطلالتها الكاجوال، حيث ارتدت بادي مجسم مكشوف الظهر، مضلع، أسود اللون ونسقت عليه بنطال طويل ينتمي لصيحة الهاي ويست، لتبرز منحنيات جسدها بوضوح، فيما انتعلت حذاء بكعب عال.

زينب فياض

وفضلت ترك خصلات شعرها للوراء بشكل عفوي، واستعانت بالكحل لتبرز جمال عينيها على خطى والدتها هيفاء وهبي مع الألوان الترابية لتتناغم مع لون بشرتها الخمرية ولون النود في الشفاه.

زينب فياض

وعلقت على الصور، قائلة: " انا الافراح والارباح والفايض وراس المال".

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي من مواليد 10 مارس 1976، مغنية وممثلة وفنانة استعراضية لبنانية - مصرية، حصلت خلال مشوارها الفني على العديد من الجوائز عن فئة الممثلات والمغنيات والفنانات الإستعراضيات. أصدرت عدد من الألبومات الغنائية وعدد من الأغاني المصورة فيديو كليب. حازت على رقم 49 من قائمة أكثر 99 «النساء المرغوبات» حسب موقع AskMen.com، وظهرت في لائحة أجمل النساء في مجلة بيبول الأمريكية.

في عام 1991 وهي في سن الثامنة عشرة، تم اختيارها كملكة جمال جنوب لبنان. وحاملة لقب ملكة جمال لبنان لعام 1992، لكن اللقب سحب منها بسبب مخالفتها قوانين المسابقة حيث كانت متزوجة وأم. وبدأت حياتها كعارضة أزياء وشاركت أيضاً كمودل في عدة فيديو كليبات وأعلانات تلفزيونية، ثم عملت كمذيعة في شبكة راديو وتلفزيون العرب عام 1999، وقدمت أولى ألبوماتها الغنائية في 2001 وقدمت العديد من الألبومات الغنائية وأحيت عدة حفلات في العديد من الدول العربية. دخلت مجال التمثيل كضيفة شرف في فيلم بحر النجوم عام 2008 وفي عام 2009 اختيرت لبطولة فيلم دكان شحاتة الذي أخرجه المصري خالد يوسف استمرت بالتمثيل ايضًا وقدمت عدد من الأعمال مثل: فيلم حلاوة روح ومسلسل كلام على ورق ومريم والحرباية.

نشأتها وحياتها

ولدت في بلدة محرونة في قضاء صور جنوب لبنان، وهي من أب لبناني مُسلم شيعي «محمد وهبي» وأم مصرية «سيدة عبد العزيز إبراهيم»، وقد نشأت وترعرعت هيفاء فيما بعد بالعاصمة بيروت، ولديها ثلاث شقيقات وشقيق واحد، وفي بداية التسعينات تزوجت من ابن عمتها «نصر فياض» زواج عائلي وأثناء حملها سافرت معه إلى أفريقيا حيث كان يعمل، وخلال فترة حملها عادت إلى لبنان ووضعت طفلتها في بيروت وتم طلاقهما بعد أن أنجبت ابنتها زينب في يونيو 1993، وفي 24 أبريل 2009 تزوجت من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة وانفصلت عنه في نوفمبر 2012.