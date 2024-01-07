وكيل رياضة الشرقية هنأ لاعبوا المشروع القومي لكرة القدم "كابيتانو مصر"

فاز لاعبوا المشروع القومي بالشرقية، بالمركز الثاني، في البطولة الودية الأولى لمراكز «الكابتيانو» التي أقيمت على ملاعب نادى شيراتون، نظمتها وزارة الشباب والرياضة.

قدم لاعبوا الشرقية أداء فني عالي خلال البطولة، واستطاعوا الفوز فى الأدوار التمهيدية بعد أداء مباريات قوية، وصولا للمباراة النهائية مع محافظة الغربية، وحصلوا على المركز الثانى على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور أحمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة، والكابتن محمد سامى إداري المشروع.

وقدم الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، التهنئة للجهاز الفني والإداري واللاعبين " كابيتانو مصر " لحصولهم على المركز الثانى فى البطولة، متمنيا لهم دوام التوفيق فيما هو قادم.

وأوضح الدكتور أحمد إبراهيم أن مشروع "كابيتانو مصر" برنامج تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالإشتراك مع وزارة الشباب والرياضة لإكتشاف المواهب الكروية في كل محافظات مصر، لافتاً إلى أن البرنامج لا يهدف للربح، وإنما إكتشاف المواهب عن طريق خبراء من وزارة الشباب والرياضة فقط لتقديمهم للمجتمع، وعن طريق اختبارات يتم الإعلان عنها في القنوات والمنصات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.