الأحد 07 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الصحة يوجه بسرعة تشغيل مستشفى السويس العام بكامل طاقته

وزير الصحة خلال جولة
وزير الصحة خلال جولة التفقد

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بسرعة تشغيل مستشفى السويس العام بكامل طاقته، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، بالتوازي مع مجمع السويس الطبي.

جاء ذلك خلال تفقده مستشفى السويس العام، ضمن زيارته الميدانية لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة السويس، لمتابعة سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والوقوف على أي تحديات أو مشكلات، والعمل على حلها.

txt

وزير الصحة يتفقد مجمع السويس الطبي تمهيدًا لافتتاحه رسميًا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد أعمال التطوير الجارية بمبنى الاستقبال والطواىء، موجهًا بسرعة الانتهاء من كافة أعمال تطوير المبنى خلال الشهر الجاري.

أكد «عبدالغفار» أن الوزير تابع استمرار العيادات الخارجية في تقديم الخدمات الطبية للمترددين عليها في مختلف التخصصات، كما تابع مدى انتظام الفرق الطبية، سواء المنتدبين من المستشفى العام للعمل في المجمع الطبي أو الجهات الأخرى بالمحافظة أو المتواجدين كقوى أساسية للعمل بالمستشفى.

تابع «عبدالغفار» أن الوزير شدد على التنسيق الدائم والكامل بين مجمع السويس الطبي، ومستشفى السويس العام، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، واستمرار العمل بالمستشفى الذي يستعد لدخول منظومة التأمين الصحي الشامل، مستقبلاً.

 وزير الصحة خلال جولة التفقد

رافق الوزير خلال زيارته الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة أمل رشدي وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية.

مواد متعلقة

غدا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية علاجية بملوي

تعرف علي إنجازات مركز ومدينة الزقازيق خلال 2023

أسيوط تقلص مدة فصل التيار الكهربائي من ساعتين إلى ساعة واحدة فقط

نتنياهو يوجه رسالة خطيرة لحماس وحزب الله

الجريدة الورقية