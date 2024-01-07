"الإستخدام الأمثل للمضادات الحيوية" ندوة تثقيفية لزراعة الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدي العاملين بها, مشيدا بالتعاون بين مديريتي الصحة والزراعة في تنظيم الندوات التثقيفية لتبادل الخبرات بين العاملين وتعظيم الاستفادة منها في تحسين بيئة العمل والتي تنعكس علي تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وفي هذا الإطار أشار المهندس حسين احمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، إلى أنه في اطار البروتوكول الموقع بين مديريتي الزراعة والصحة لعقد ندوات توعوية وتثقيفية للعاملين بها تم تنفيذ ندوة تثقيفية لعدد من العاملين بالمديرية عن زيادة الوعي حول مخاطر المضادات الحيوية وكيفية الاستخدام الامثل لها وبمشاركة نورا عطية، وزينب صلاح باداره الإعلام السكاني بمديرية الشؤون الصحية، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام مديرية الزراعة.

أوضح وكيل وزارة الزراعة ان الندوة تضمنت التعريف بالمضادات الحيوية وهي مجموعة من المواد تستخدم لإبطاء نمو البكتريا وتستخدم لعلاج الالتهابات البكتيرية وليست كلها ضارة لأن بها أنواع نافعة تفيد الجسم ولتجنب مخاطرها يجب قبل تناولها استشارة الطبيب المختص وفي نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة للرد علي استفسارات الحضور.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أكد أن مشروع إحياء البتلو من المشاريع القومية التي تساهم في خفض أسعار اللحوم لمواجهة جشع التجار وغلاء الأسعار وتلبية الاحتياجات من اللحوم الحمراء وذلك في إطار خطة الدولة للاهتمام بتنمية وزيادة الثروة الحيوانية.

وأضاف محافظ الشرقية، أن الهدف من إحياء مشروع البتلو الوصول لصغار المربين وشباب الخريجين والمرأة المعيلة بمنحهم قروضاً لشراء عجول البتلو من الأبقار والجاموس وأعلاف التغذية بفائدة مخفضة تصل إلى 5% لإقامه مشروعات حيوانية وخلق فرص عمل حقيقيه وعوده القرية المنتجة وزيادة اللحوم الحمراء.

ومن جانبه أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، أن مشروع إحياء البتلو يُساهم في سد الفجوة الغذائية والقضاء على جشع التجار ويخدم صغار المربيين والخريجين والمرأة الريفية والشركات من خلال منح قروض بنسبة فائدة 5 % متناقصة بواقع مبلغ خمسة عشر ألف جنيه لشراء الرأس الواحدة وخمسة آلاف جنيه تغذية ، مشيرًا إلى أنه يتم معاينة الطلبات من خلال لجنة ثلاثية من البنك الزراعي المصري – الطب البيطري – مديرية الزراعة بمراكز وقرى المحافظة طبقا للاشتراطات التي وضعتها وزارة الزراعة

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، أن العجلات المحسنة التي تأتي من الخارج دورتها تسمينياً 6 أشهر بفائدة 2.5% ويتم التمويل من البنك الزراعي بشروط ميسرة عائد 5% سنوياً بحد أقصى 50 رأساً مع امكانية التأمين على الرؤوس بنسبة مخفضة لدى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية بشرط توافر رخصة تشغيل أو تصريح مزاولة نشاط لمزارع المستفيدين لأكثر من عشرة رؤوس.

أضاف وكيل وزارة الزراعة، أنه منذ بدء المشروع تم توفير 86088 رأس ماشية لعدد 2064 عميل وبتكلفة مالية بلغت 12 مليون و763 ألف جنية وذلك بنسبة فائدة 5 % وبتمويل مالي وفقا للبروتوكولات بين وزارة الزراعة والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري، لتوفير الدعم اللوجيستي والفني والمالي لصغار المزارعين والمربين في مجال تربية الماشية , لافتاً الى أن مراكز تجميع الالبان بنطاق المحافظة بلغت 119 مركز لتجميع وتصنيع الالبان حيث بلغ عدد الطلبات التي صدر لها ترخيص تشغيل 17 مركز تجميع وبلغ عدد المراكز التي صدر لها ترخيص تشغيل مطور 14 مركز تجميع بالإضافة الي 4 مراكز تجميع اخري جاري تطويرهم.

كما أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها لتحقيق إنتاج وطنى من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية إحتياجات السوق المحلى، مشيداً بدور مديرية الطب البيطري و إداراتها المختلفة فى توفير كافة أوجه الرعاية البيطرية للماشية و التصدى للأمراض المعدية ذلك من خلال الإستمرار في تكثيف عقد الندوات وتنظيم حملات التوعية الإرشادية وتنظيم القوافل الطبية البيطرية المجانية بالقرى أكثر إحتياجاً للنهوض بالثروة الحيوانية و حفاظاً عليها.