Amazon Prime Gaming.. ألعاب أمازون المجانية في شهر يناير

تبدأ أمازون عام 2024 بأربع ألعاب جديدة لمشتركي Prime Gaming. أعلنت شركة التجارة الإلكترونية الكبرى عن العناوين الجديدة التي ستتم إضافتها إلى منصة الألعاب الخاصة بها في يناير 2024. والأهم من ذلك، سيتمكن مشتركو Amazon Prime Gaming من الاستمتاع بهذه الألعاب الأربع الجديدة دون أي تكلفة إضافية.

بصرف النظر عن تقديم مجموعة جديدة من الألعاب ليستمتع بها المشتركون شهريًا، تقدم Prime Gaming أيضًا امتيازات وعناصر مجانية للعناوين الأخرى المفضلة لدى المعجبين.

كشفت الشركة بالفعل عن الألعاب وتواريخ توفرها في يناير 2024. وستحتوي المجموعة على ألقاب مغامرات مستقلة بالإضافة إلى ألعاب كلاسيكية مُعاد تصورها. ستتمكن Prime Gaming من الوصول إلى إحدى الألعاب الأربع في كل يوم خميس من شهر يناير. تبدأ تشكيلة الألعاب المجانية هذا الأسبوع مع الفائز بجائزة BAFTA لعام 2023 كعنوان رئيسي.

عناوين متاحة لمشتركي Prime Gaming مجانًا

Endling: Extinction is Forever (4 يناير)

أول عنوان سيتم إصداره في يناير، Endling - Extinction is Forever سيكون متاحًا للمطالبة به في 4 يناير. في لعبة المغامرات المستقلة هذه، يتعين على اللاعبين تولي دور آخر ثعلب أم متبقي على الكوكب والذي يحاول الحفاظ على نفسها وأشبالها وحيواناتها. نوعها على قيد الحياة. ستركز هذه المغامرة بشكل أساسي على القضايا البيئية الواقعية. وأيضًا، كما يوحي العنوان، سيتم أيضًا تسليط الضوء على ديمومة هذه الأضرار التي تلحق بالبيئة في اللعبة. في حفل توزيع جوائز BAFTA لعام 2023، حصلت لعبة Endling - Extinction is Forever على جائزة Game Beyond Entertainment. وقد فاز العنوان بعدد كبير من الجوائز الأخرى منذ صدوره.



Apico (11 يناير)

من المقرر أن يكون Apico هو العنوان الثاني الذي سيكون متاحًا على Prime Gaming مجانًا هذا الشهر. سيتمكن المشتركون من المطالبة ابتداءً من 11 يناير. Apico هي لعبة محاكاة لتربية النحل حيث يتعين على اللاعبين استكشاف عالم تربية النحل. بدءًا من جمع النحل وتربيته وحتى بيع العسل وصياغة موائل لأنواع جديدة، يتعين على اللاعبين القيام بكل ذلك. تتميز هذه اللعبة المستقلة أيضًا بعلم الوراثة والحرفية والاستكشاف والجمع، وكلها معبأة في نمط فني بكسل. يمكن لعب اللعبة منفردًا أو مع ما يصل إلى أربعة أصدقاء في وضع تعاوني عبر الإنترنت.



Atari Mania (18 يناير)

سيتمكن المشتركون في Prime Gaming من الحصول على Atari Mania في 18 يناير. هذه اللعبة مستوحاة من قصة أصلية جديدة من Atari Games. عنوان المغامرة والحركة هو نظرة حنين إلى الكلاسيكيات مع لمسة أصلية جديدة. في هذه اللعبة، يتعين على اللاعبين حماية ماضي تاريخ ألعاب الفيديو واستكشاف عالم ألعاب وشخصيات أتاري المفضلة لديهم. العنوان مليء بالألعاب المصغرة ومعارك الزعماء، إلى جانب بيض عيد الفصح لمحبي الكلاسيكيات المتفانين.



Yars: Recharged (25 يناير)

العنوان الأخير الذي سيكون متاحًا مجانًا على Prime Gaming هذا الشهر سيكون لعبة Atari أخرى. سيتمكن المشتركون من المطالبة بـ Yars: Recharged في 25 يناير. يأتي هذا الإحياء للعبة الكلاسيكية لعام 1982 مع 30 موجة من وضع الآركيد. وستتبعها 30 مهمة أخرى لمواصلة المعركة. يجسد هذا العنوان إحساس الآركيد الكلاسيكي برسومات جديدة تتضمن لحظات جحيمية لإبقاء اللاعبين متيقظين. يمكن لعب هذه اللعبة بمفردك أو مع صديق في وضع تعاوني محلي.