الأحد 07 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

وائل الدحدوح يودع نجله بالبكاء بعد استشهاده في قصف للاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

وائل الدحدوح يودع
وائل الدحدوح يودع نجله بالبكاء

ودع الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، نجله الصحفي حمزة الدحدوح الذي استشهد في قصف قوات الاحتلال لسيارة كانت تقل صحفيين في غزة.

txt

عقب وفاة عائلته .. استشهاد نجل الصحفي وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي بخان يوسف

txt

وائل الدحدوح ضيف سهرة رأس السنة ببرنامج "واحد من الناس".. غدًا

وأظهر فيديو بكاء وائل الدحدوح وتقبيل يد ابنه على فقدان ابنهحمزة وسط مواساة من الحضور، الذين حاولوا التخفيف عنه وتعزيته.

تفاصيل استشهاد حمزة الدحدوح

واستهدفت طائرة مسيرة للاحتلال مركبة، كان يستقلها صحفيون، ما أدى لاستشهاد الصحفي حمزة “29 عاما”، والصحفي مصطفى ثريا، وإصابة آخرغرب خان يونس.

وأكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، استشهاد 102 صحفي وإصابة 71 بجروح خطيرة خلال عام 2023.

وكان قد استشهد عدد من أفراد عائلة وائل الدحدوح، بمن فيهم زوجته وابنه وابنته  في 25 أكتوبرالماضي، في قصف صهيوني استهدف منزلا نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط غزة.

 

مواد متعلقة

عقب وفاة عائلته.. استشهاد نجل الصحفي وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي بخان يونس

وائل الدحدوح ضيف سهرة رأس السنة ببرنامج "واحد من الناس".. غدًا

مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية يرشح وائل الدحدوح لجائزة الصحفيين لحرية الصحافة

عاجل.. أول تعليق من المراسل وائل الدحدوح بعد إصابته

إصابة المراسل الفلسطيني وائل الدحدوح بالرصاص خلال تغطية في خان يونس

وائل الدحدوح عن فقد عائلته بقصف إسرائيلي: مشاعري الآن بين الحزن والفخر

وائل الدحدوح يبكي.. استشهاد زوجته وابنته وابنه "فيديو"
الجريدة الورقية