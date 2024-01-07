وائل الدحدوح يودع نجله بالبكاء بعد استشهاده في قصف للاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

ودع الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، نجله الصحفي حمزة الدحدوح الذي استشهد في قصف قوات الاحتلال لسيارة كانت تقل صحفيين في غزة.

وأظهر فيديو بكاء وائل الدحدوح وتقبيل يد ابنه على فقدان ابنهحمزة وسط مواساة من الحضور، الذين حاولوا التخفيف عنه وتعزيته.

تفاصيل استشهاد حمزة الدحدوح

واستهدفت طائرة مسيرة للاحتلال مركبة، كان يستقلها صحفيون، ما أدى لاستشهاد الصحفي حمزة “29 عاما”، والصحفي مصطفى ثريا، وإصابة آخرغرب خان يونس.

وأكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، استشهاد 102 صحفي وإصابة 71 بجروح خطيرة خلال عام 2023.

وكان قد استشهد عدد من أفراد عائلة وائل الدحدوح، بمن فيهم زوجته وابنه وابنته في 25 أكتوبرالماضي، في قصف صهيوني استهدف منزلا نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط غزة.