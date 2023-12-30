وائل الدحدوح ضيف سهرة رأس السنة ببرنامج واحد من الناس .. غدًا

يحل الإعلامي الفلسطيني الكبير وائل الدحدوح، ضيفا في سهرة رأس السنة غدٍ، الأحد، مع الإعلامي د. عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس علي شاشة قناة الحياة.

ومن المقرر أن يتحدث وائل الدحدوح، عن أمنياته في العام الجديد والتحديات الصعبة التي يتعرض لها من خلال عمله والإصابة التي لحقت به جراء العدوان والقصف الاسرائيلي، واستشهاد زوجته وابنه وابنته، ومنذ بدء الحرب في غزة في السابع من أكتوبر أصيب نحو 90 صحافياً.

كما يقدم الإعلامي الكبير د. عمرو الليثي، في برنامجه واحد من الناس، سهرة مختلفة ومميزة ومتنوعة تضم العديد من النجوم والنجمات في أكثر من مجال.

ومن نجوم السهرة الفنان أحمد عز، الفنانة سوسن بدر، الفنانة مي كساب، الفنانة روجينا وزوجها الفنان أشرف زكي وابنتهما مريم والفنان أحمد أمين والمطرب اوكا والمطربة سمية درويش.

كما يستضيف الاعلامي أسامة منير والموسيقار العالمي هشام خرما والعداءة العالمية بسنت حميدة والشاعر فارس قطرية، وعلي امتداد ثلاث ساعات يكشف د عمرو الليثي عن العديد من المفاجات والاسرار والاخبار الجديدة.

موعد برنامج واحد من الناس

جدير بالذكر ان برنامج واحد من الناس، سيعرض ٣ ايام في الاسبوع مع بداية العام الجديد بدلا من يومين بعد النجاح الكبير والمشاهدات العالية، التي حققها البرنامج في دورته الأخيرة.