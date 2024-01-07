عقب وفاة عائلته.. استشهاد نجل الصحفي وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي بخان يونس

كشفت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، عن استشهاد صحفيين، أحدهما نجل الزميل الصحفي وائل الدحدوح، وإصابة آخر، اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف مركبتهم غرب مدينة خان يونس.

أفادت وكالة "وفا" عن مصادر محلية، بأن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخًا صوب مركبة، كان يستقلها صحفيون، ما أدى لاستشهاد الصحفي حمزة (29 عامًا) نجل وائل الدحدوح، والصحفي مصطفى ثريا، وإصابة آخر، في قصف إسرائيلي استهدف صحفيين في منطقة المواصي غرب خان يونس.

ووثقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين استشهاد 102 صحفي، وإصابة 71 بجروح خطيرة خلال عام 2023.

وكان استشهد عدد من أفراد عائلة مراسل الجزيرة، وائل الدحدوح، بمن فيهم زوجته وابنه وابنته، في 25 أكتوبرالماضي، في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط القطاع.