رابط وخطوات التسجيل في بوابة الوظائف الحكومية لمعرفة فرص العمل المتاحة 2024

رابط وخطوات التسجيل في بوابة الوظائف الحكومية 2024.. يبحث الكثير من المواطنين عن رابط وخطوات التسجيل في الوظائف الحكومية وفرص العمل التي توفرها الدولة المصرية للمواطنين خلال الأيام الماضية عن طريق بوابة الوظائف الحكومية، ومن خلال بوابة الوظائف الحكومية، يمكن التعرف على الوظائف المتاح التقدم إليها، والتي يتم الإعلان عنها عن طريق البوابة، وتوضيح الشروط والأوراق المطلوبة، ويمكن إتمام كل خطوات التقديم إلكترونيًا، والتعرف على طريقة التقديم لكل وظيفة والاستعلام عنها.

وتوفر بوابة الوظائف الحكومية للمواطنين إمكانية الدخول والاستعلام عن الوظائف التي تتيحها الوزارات والقطاعات العامة، سواء الإعلان عن طلب وظائف أو انتقالات بين القطاعات العامة، ويبحث المواطنون عن خطوات التسجيل في البوابة حتى يتمكنون من الاطلاع على الشروط والأوراق المطلوبة والتقديم أونلاين.

وفي السطور التالية تستعرض " بوابة الوفد " رابط وخطوات التسجيل في بوابة الوظائف الحكومية للاطلاع على الوظائف المتاحة، والتقديم عليها أونلاين.

رابط التسجيل في بوابة الوظائف الحكومية

للاطلاع على الوظائف الحكومية التي تتيحها البوابة، فيجب أن يتم اتباع بعض الخطوات الآتية

الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي:

https://jobs.caoa.gov.eg/https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/SearchJobs.aspx?JobsState=yslH+mtfAIkVUTjYys4eiQ==

الدخول على "الوظائف" من أعلى الصفحة.

يتم الانتقال إلى صفحة جديدة لتظهر بعدها الوظائف المتاحة للمتقدم.

يختار المتقدم الوظيفة التي يرغب الالتحاق بها من الوظائف المتاحة.

يتم اختيار تقديم الطلب للوظيفة، فبهذا سوف يتم طلب تسجيل الدخول.

يجب استيفاء جميع البيانات المطلوبة والتي تتضمن الاسم والرقم القومي والمؤهل وباقي المستندات لشغل الوظيفة المتاحة، وسوف يظهر رقم للطلب.

في الموعد المحدد سوف يتم إرسال موعد المقابلة للحصول على الوظيفة.

ويمكن للمتقدم الاستعلام عن حالة الطلب من خلال الدخول على البوابة، واختيار استعلام، ثم إدخال الرقم القومي للمتقدم ورقم الطلب.

الوظائف المتاحة عبر بوابة الوظائف الحكومية

وفق المعلن عبر بوابة الوظائف الحكومية ، فقد جاءت الهيئات والمؤسسات الحكومية المعلنة عن وظائف شاغرة متاحة للتقديم كالاتي:

هيئة البريد المصرى.

مصلحة الطب الشرعي.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جامعة الفيوم.

الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

جامعة الإسكندرية.

وزارة التضامن الاجتماعى.

وزارة المالية.

جامعة سوهاج.