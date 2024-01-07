أمم أفريقيا.. السنغال أكثر المنتخبات ضمًا للمحترفين للدفاع عن النجمة السمراء

يستعد منتخب السنغال بقيادة أليو سيسيه حامل اللقب في النسخة الأخيرة، لبدء مشواره فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 13 يناير الجارى حتى 11 فبراير فى كوت ديفوار.

ويقع المنتخب السنغالي في المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تضم كل من جامبيا والكاميرون وغينيا على الترتيب، و يستهل منتخب "أسود التيرانجا" مشواره في رحلة الدفاع عن لقبه في أمم أفريقيا 2023، بمواجهة جامبيا يوم 15 يناير الجاري، على ملعب شارليس كونان باني بمدينة ياموسوكرو في كوت ديفوار.

ويطمح أليو سيسيه مدرب المنتخب السنغالي لتحقيق اللقب الثاني من بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد أن حفر اسمه في سجلات منتخب بلاده بقيادته لمنصة التتويج بالبطولة للمرة الأولي في تاريخه بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح 4-2 بنسخة 2021 في الكاميرون.

ويضم منتخب السنغال كوكبة من اللاعبين المحترفين في مختلف الدوريات عبر العالم وعلى وجه الخصوص الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، ليتصدر أكثر المنتخبات ضمًا للمحترفين بـ 17 لاعبًا، ويأتي في الوصافة منتخب المغرب بـ 15 لاعبًا.

ويأتي على رأس أبرز نجوم منتخب السنغال التي يعول عليها أليو سيسيه لخوض "العراك الكروي" في أدغال أفريقيا النجم ساديو ماني لاعب النصر السعودي، ونيكولاس جاكسون نجم تشيلسي، وإدوارد ميندي حارس مرمي أهلي جدة السعودي، وباب مطر سار لاعب وسط توتنهام، و كاليدو كوليبالي مدافع الهلال السعودي، وإسماعيلا سار مهاجم مارسيليا.