طه دسوقي، تصدر اسمه الفترة الأخيرة تريندات السوشيال ميديا، وذلك بعد إشادة الجميع بالشخصية الذي يقدمها في مسلسل حالة خاصة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يصبح فيها طه دسوقي، حديث السوشيال ميديا فكان له العديد من الأعمال الكوميدية الماضية التي نالت إعجاب الجمهور، منها : "موضوع عائلي، الصفارة، في بيتنا روبوت".

ويعتبر الفنان طه دسوقي، حالة خاصة بين نجوم جيله، فهو يجيد تقديم مختلف الأدوار بين الكوميديا و الدراما بطريقة السهل الممتنع منذ ظهوره على الشاشة، وإقناع الجمهور بما يقدمه ما يجعله يتفاعل معه ومع الشخصية التي يجسدها.

ويقدم الفنان طه دسوقي، خلال أحداث مسلسل"حالة خاصة"، شخصية "نديم" وهو شاب يعاني من التوحد ولكنه يتمتع بذكاء شديد وذاكرة قوية ما يجعله يحصل على فرصة تدريب لدى اكبر مكتب محاماة.

موعد عرض مسلسل حالة خاصة



ومن المقرر ان يتم عرض الحلقات الجديدة الـ 3 و4، من مسلسل "حالة خاصة" يوم الأربعاء المقبل، وذلك بعد نجاح الحلقتين الأولى والثانية بعد عرضهما على المنصة الرقمية watch it.



قصة مسلسل حالة خاصة



تدور أحداث مسلسل "حالة خاصة"، حول المحامي نديم ابو سريع الذي يمتلك قدرات خاصة ويلتحق بالعمل في مكتب محاماة شهير تمتلكه اماني النجار رحلة نديم مليئة بالتحديات، لم تكن سهلة أبدًا، رغم استغلاله في الكثير من الأمور، إلا أن شخصيته وقلبه الأبيض كانا دائماً منقذين له.

أبطال مسلسل حالة خاصة



المسلسل بطولة الفنان الشاب طه دسوقي، البطولة المطلقة الأولى له، وذلك بمشاركة الفنانة غادة عادل، حسن أبو الروس، هايدي كابوه، هاجر السراج، نبيل علي ماهر وئام مجدي، أحمد الأزعر، علي السبع، أحمد طارق، والطفلان آدم وهدان وآدم النحاس، تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار.