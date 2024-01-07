البيئة: نشر تكنولوجيا الوقود الحيوي يسهم في خفض الانبعاثات

قامت مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة بتنفيذ برنامجًا تدريبيًا للفنيين من جمعية القلعة لتنمية المجتمع بالإسكندرية للتدريب على تركيب وتصميم وتشغيل وحدات الغاز المتنقلة، وذلك تنفيذُا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالعمل على التوسع فى تكنولوجيا الغاز الحيوي في كافة أنحاء الجمهورية.

البرنامج التدريبي

وقد تضمن البرنامج التدريبي عدد من المحاضرات وورش العمل حول أهمية الغاز الحيوي والعوائد البيئية والاجتماعية والاقتصادية الناتجة عنه، والمعايير والاشتراطات المطلوبة لتنفيذ هذه الوحدات ، وأنواع الوحدات ومراحل إنشاء الوحدات، كما تضمن البرنامج التدريبى تصميم و تنفيذ عملى لوحدة متنقلة للغاز الحيوى.

رؤية مصر 2030

كما تم خلال التدريب استعراض أهداف المؤسسة وانشطتها والخدمات و التسهيلات التى تقدمها ، للتوسع في تطبيقات تكنولوجيا الغاز الحيوي من خلال رؤية مصر ٢٠٣٠.

ويأتى هذا فى إطار بروتوكول التعاون المزمع توقيعه بين مؤسسة الطاقة الحيوية وجمعية القلعة بهدف توفير الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات ونشر تكنولوجيا الوقود الحيوى وخلق فرص عمل للشباب، مما يسهم فى رفع مستوى المعيشة للمزارعين.

يذكر أن مؤسسة الطاقة الحيوية هي مؤسسة مركزية غير هادفة للربح تم تأسيسها من خلال وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقرار من مجلس الوزراء في يوليو 2015 وهي مؤسسة مسجلة في وزارة التضامن الاجتماعي ويطبق عليها القانون رقم 149 لسنة 2019. وتهدف إلى نشر تكنولوجيات الطاقة الحيوية فى مصر، وإزالة كافة المعوقات الفنية والحواجز المؤسسية للمساعدة فى تطبيق ونشر هذه التكنولوجيات من خلال تقديم الدعم الفني لنقل أحدث التكنولوجيات في مجال الطاقة الحيوية وذلك من خلال تنفيذ مشروعات رائدة بشراكات مع جهات عالمية ومحلية.