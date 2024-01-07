زيادة جديدة للمرتبات والمعاشات.. اعرف الموعد

زيادة الرواتب والمعاشات.. ارتفاعات متتالية فى أسعار العديد من السلع الأساسية والاحتياجات الضرورية للمواطن، تزامنا مع بدء العام الجديد بدأت بتذاكر مترو الأنفاق والسكة الحديد ورسوم تسجيل السيارات ونقل الملكية بالشهر العقاري، وإعلان شركات الاتصالات والحديد زيادة أسعارها، تراوحت بين 10-26%، وارتفاع أسعار الحديد والأسمنت.

وكانت قد قررت الدكتورة هالة السعيد، بزيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، فإن موظفى القطاع الخاص الذين يتقاضون 3000 جنيه (الحد الأدنى لمرتبات القطاع الخاص 2023) سيتقاضون 3500 جنيه بعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2024 بزيادة قدرها 500 جنيه.

زيادة المرتبات.. بشرى سارة للمواطنين

وأعلن الإعلامي مصطفى بكري عن بشري سارة للمواطنين خلال الأيام القادمة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي قد أصدر تعليمات للحكومة بتعويض المواطنين عن الحد من آثار التضخم وغلاء الأسعار وزيادة الرواتب والحماية الاجتماعية والمعاشات والقطاع الخاص.

المرتبات

وقال بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد": "كل يوم بنسمع عن غلاء في الحديد والأسمنت وسلع تانية، وكل معلومة بنعرضها بيكون ليها مصدر وسند"

تعويض المواطنين عن الحد من آثار التضخم وغلاء الأسعار

ولفت مصطفى بكري ، إلى أنه وفقا لمصدر مطلع أصدر الرئيس السيسي تعليمات للحكومة بتعويض المواطنين عن الحد من آثار التضخم وغلاء الأسعار، بالتزامن مع تنظيم الموازنة الجديدة بزيادة الرواتب والحماية الاجتماعية والمعاشات والقطاع الخاص، علاوة على تشكيل لجنة عليا لهذا الغرض، مع التركيز على إعادة استقرار الوضع المالي والاقتصادي وكبح جماح التضخم.

المرتبات

وتابع مصطفى بكري: الرئيس السيسي قائد شعبوي وطني يعلم كل الظروف التي يعيشها المواطن بسبب التطورات التي تحدث في الشرق الأوسط.

وأنهى حديثه بأن الرئيس السيسي يرى ضرورة تعويض المواطنين في الموازنة التي ستقدم للبرلمان مارس المقبل، من خلال ما يأتي:

الكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى بكري

- تعويض المواطنين بكل الفئات عن الموجة التضخمية في كل القطاعات.

- متابعة الأجهزة لأسعار السلع ومراقبة المحتكرين والتجار.

- خلق فرص عمل جديدة من خلال المشروعات الاستثمارية.

- الاهتمام بخدمات المواطنين وتذليل العقبات ومكافحة الفساد الإداري.

- تذليل كل عقبات المستثمرين وطرح أصول لا تمس الامن القومي لحل الأزمة.

- لا يزيد موعد تنفيذ تلك الإجراءات عن شهر أبريل المقبل.