الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم وغدًا (فيديو)

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، مؤكدة أنه يوجد استقرار كامل فى الأحوال الجوية منذ 3 أيام، وسيستمر اليوم وغدًا.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد، أن اليوم سيكون سيشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة عن الأيام الماضية بمعدل درجة الى درجتين.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمي على القاهرة الكبري 23 درجة مئوية خلال فترة النهار، وتحديدًا خلال فترة الظهيرة.

الأرصاد: زيادة في سطوع أشعة الشمس

وتابعت: “هناك زيادة فى فترات سطوع أشعة الشمس بسبب وجود إمتداد لمرتفع جوي فى طبقات الجو العليا، مما يؤدى الى إرتفاع قيم درجات الحرارة، وكذلك مصادر الكتل الهوائية هى كتل هوائية صحراوية تؤدى الى حدوث إرتفاع فى قيم درجات الحرارة، كما أنها تعتبر أعلى من المعدل الطبيعي فى مثل هذا الوقت من العام بحوالى من 3 الى 4 درجات”.

وذكرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: “ارتفاع درجات الحرارة يكون فى معظم محافظات الجمهورية، ولذلك الطقس فى فترة النهار هو طقس دافىء فى أغلب المحافظات الشمالية، كما أن المحافظات الجنوبية الطقس سيكون مائل للحرارة، وسيكون أعلى فى درجات الحرارة من المناطق الشمالية”.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه خلال فترات الليل، وفور غياب أشعة الشمس، وخاصة فترات الليل المتأخر وفترات الفجر، والصباح الباكر، تنخفض فيها درجات الحرارة الصغرى، حيث تصل درجة الحرارة الى 13 درجة مئوية على القاهرة الكبري، وأقل من 10 درجات على محافظات شمال الصعيد.