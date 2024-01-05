الأرصاد: طقس اليوم مشمس ومائل للدفء (شاهد)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ مصر مستمرة في استقرار الأحوال الجوية بشكل كبير في محافظات الجمهورية، وبالتدريج سنبدأ التأثر بالكتل الهوائية الصحراوية المصحوبة بارتفاع طفيف في قيم الحرارة خلال فترات النهار ومعظم الأنحاء.

طبقات الجو العليا

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر القناة الأولى والفضائية: “نتأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا سيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، وبخاصة في المحافظات الداخلية، كما أن فرص الامطار ستقل عن أمس لتكون خفيفة على بعض الأماكن من السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وبعض الاماكن من شمال الوجه البحري”.

السواحل الشمالية

تابعت، أن قيم الحرارة تعتبر أعلى من المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام بدرجتين، والعظمى على القاهرة الكبرى اليوم ستكون 21 درجة مئوية، وبالتالي، فإن الطقس الشتوي سيكون مشمسا ومائلا للدفء على المناطق الشمالية والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ودافئ في الصعيد وجنوب سيناء في فترة الظهيرة.

